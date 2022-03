Michal navazuje na písničkářskou tradici dua Svěrák - Uhlíř a je konkurent Pokáče či Xindla X. Asi to není exaktní příklad startu z nuly na sto, i tak se má Michal Horák půlrok po vydání druhé řadovky Michalbum (Supraphon) čím chlubit. Krom skvělého přijetí klipu Plány jdou, který už má skoro 700 tisíc zhlédnutí na You Tube a vystoupal na 5. místo v trendech YouTube, bodoval v žebříčku prodejnosti IFPI, kde mu v 1. týdnu po vydání CD patřil bronz.

Boduje také na Spotify, kde je s hitem Plány jdou se ZŠ Říčany tvář playlistu Akusticky a s Michalbem má přes milión streamů. Vřelého přijetí si naplno užil tváří v tvář fanouškům turné, v jehož rámci 17. října bavil pražský Palác Akropolis. Křtil tu druhé CD s řadou hostů. Nyní je na turné zas, ve čtvrtek 10. března od 19.00 opět pobaví Lidové sady. Vstupné je 290 korun.

„To třetí místo v prodejích je úlet, nečekal jsem ho a jsem rád. Cítím, že tomu pomohl song Plány jdou, má fajn ohlasy. Vážím si jich i kvůli dětem z Říčan, co na to několik měsíců cvičily,“ vyznává se Horák, druhý ve fanouškovské anketě Žebřík v kategorii Objev roku. Dodává: „Úplně jsem na Žebřík zapomněl, jak už to byly dva roky od původního hlasování. Šlo o velice milé překvapení.“

„Je na správné cestě být jedním z nejvýraznějších jmen nové generace našich písničkářů,“ hlásí recenze Michalba hudebního publicisty Jardy Konáše v říjnovém vydání magazínu Headliner. Mimo jiné píše: „Michal Horák je vnímavý autor i talentovaný muzikant. Vystačil by si s kytarou na krku a YouTube kanálem, ale evidentně chce nabídnout víc. Teď je možná zaškatulkovaný jako Pokáčův padawan, ale jestli mu tenhle přístup ke skládání vydrží, asi tu zas po dlouhé době bude humorista-písničkář, jenž umí rozesmát i bez šaškovské čepice.“

Pravdivost slov dokládá jeden z nejdůležitějších barometrů popularity – fanoušci; jejich reakce i návštěvnost Michalbum Tour 2021 dokazují, že Michal Horák táhne. Jedním z pomyslných vrcholů aktuální šňůry byl pražský křest alba v Akropoli. Mezi hosty nechyběl Pokáč, Voxel, Pavel Čadek, Berenika Suchánková či Tereza Balonová, byl to nášup. „Akropole byla můj největší koncert, tudíž jsem byl nervózní. Ale zároveň jsem se těšil, jak to dopadne,“ dodal Michal.

V libereckých Lidových sadech jste už zpíval loni. Užil jste si to, čeká vás opakování?

Na podzim v Lidových sadech jsem hrál v rámci říjnového turné. Koncert byl skvělý, sál má specifickou atmosféru. Lidi tu sedí, což v mnoha klubech nebývá. Je to příjemná změna, připomíná mi to doby, kdy jsem hrál divadlo pro sedící publikum

Váš humor je nakažlivý, můžeme se na koncertě těšit i na vážné písně? Které třeba, co je jejich inspirací?

Ač doba k vážnějším písním vybízí, nejvíc se cítím v té své nadsázce. Většinu písní mám na odlehčené téma, nicméně těch pár, ve kterých jsem si dovolil brnknout na vážnější strunu, určitě zazní - mám je rád. Jsou to písně Děda Jára je boss, ta vzdává hold životu mého dědy, nebo Domů k vám, což je sentimentální písnička z nového alba o lásce k domovu.

Kdysi vysílala ČT rodinný seriál Horákovi. Vybaví se vám, měl jste s ním jako Michal Horák i něco společného?

Na ten seriál jsem rád koukal! Teď jsem dokonce v talkshow 7 pádů Honzy Dědka potkal Nelou Boudovou, které jsem měl chuť říct, že jsem byl velký fanda toho seriálu, ale udržel jsem se. Jinak krom jména jsme s TV rodinkou myslím moc společného neměli. Možná leda lásku mého otce i strýce ke klobásám a dalším uzeninám, občasnou přehnanou starostlivost babičky či moje hádky se staršími ségrami. Ale to je klasika i jinde, myslím si.

Psát písničky je fajn, co ale jiné žánry? Baví, zajímají vás filmy, obrazy, pohádky, knihy, audioknihy…?

Jsem velký fanda filmů, především filmové hudby obecně. V autě občas poslouchám audioknížky, jinak mám rád klasické čtení, ač poslední dobou čtu spíš jen skripta do školy. Naposledy jsem četl asi Zaklínače, obecně mám moc rád fantasy. Je to super útěk do jiné reality, kde si člověk odpočine.

Sada vašich promo fotek z loňska je z nádraží, od vlaků. Váží se k nim příběhy, záliby, historie?

Promo fotky jsme fotili v souvislosti s titulní stranou posledního alba, to mě vyobrazuje na nádraží, jak mám pohodu a poslouchám písničky na sluchátkách. Skvělé nádraží se nabízelo u mého známého, herce Tomáše Hanáka, který vlastní milé letovisko s restaurací ve stylu starého nádraží v Nižboru. Tak jsem se s ním dohodl, vzali talentovanou fotografku Lucku Levou a jeli jsme. Jinak ale za nádražní tématikou nelze hledat nic hlubšího, obávám se. Bylo to zkrátka estetické prostředí, koneckonců i Wabi Daněk tam fotil jedny ze svých posledních promo fotek k albu.

Před pár lety i nedávno se tu vyrojili šikovní písničkáři: Pavel Callta, Fousáč, Voxel, Pokáč, Pavel Čadek, Vojtaano. Ale i dámy Tereza Balonová, Marie Tišlerová, Jana Kozubková… Bylo těžké si z nich vybrat parťáky na album?

Rozhodování prakticky neprobíhalo, všechno to byly pro mě jasné volby. S Pokáčem, Voxelem, Pavlem Čadkem i Terezkou se známe leta a troufale si myslím, že se máme moc rádi. A coby kamarádi si automaticky pomáháme, ať už jde o účast na písničce nebo v klipu, tak i v jiných věcech. Obecně mi přijde hezké, že to v těhlech pop-folkových komunitách hezky funguje.

U písně Rande jste zdánlivě na vážkách. Vznikají takové songy, aby se lidi bavili, či aby slečny „přestaly doufat“. Nebo tak své přítelkyni říkáte: „Já si to s nimi vyříkám sám?!“

Rande vzniklo rozhodně na základě pobavit než předat poselství. Inspirace mým životem tam bezesporu je, ale byl jsem přesvědčený, že se v tom tématu uvidí víc lidí. První rande v zásadě bývají občas lehce trapná.

Jak se písničkář seznámí s dětmi ze ZŠ Říčany? Byl jste tu odchován, dětmi i kantory sem pozván, znáte se z benefice?

Na podzim předminulého roku se mi ozval pan učitel Martin Mužík, který na ZŠ Říčany vede sbor, zda bych jim nepokřtil jejich CD. Vzápětí přišla nabídka, že by si se mnou rádi na křtu něco zazpívali. No a já měl zrovna rozepsanou písničku „Plány jdou“, takže mi ta nabídka šla správně do rány. Děti z Říčan jsou moc šikovné, pan učitel je vede skvěle. Takže spolupráce byla jedna radost.

Zdroj: Lusiet LeváMůj synek se mě ke stejné písni ptal: „Proč ten pán zpívá, že celofán se nejí? To ví každé dítě od školky, žádné nechce, aby ho bolelo bříško.“

Synek má recht! V písničce jsem si občas dovolil zmiňovat úplně stupidní životní komplikace, které je třeba s grácií překonat. Dávat dětem do textu složité dospělácké krize mi nepřišlo vhodné ani vtipné, proto jsem si zas dovolil být trochu infantilní.

A opět synek: „Kam Michal chodí na jména postav písní? Jsou to jména jeho dívek, kamarádů, domácích zvířat?

V písničkách se snažím být spíš anonymní a obecný, žádné jméno tudíž neodkazuje na stejné jméno někoho v mém okolí, ač další podobnost už tam být samozřejmě může.

Znáte se Michale s Berenikou Suchánkovou, s níž na druhém albu máte Asociální duet, přes jejího otce, či odjinud?

S ní jsem se seznámil před mého dobrého kamaráda, tehdy s ní chodil. Hned jsme si padli do noty, oba jsme velcí fanoušci Harryho Pottera a máme stejný smysl pro pitomý humor. Spolupráce na písničce pak už byla jen otázka času, s Berenikou je samozřejmě radost něco podnikat. Je ohromně talentovaná.

Psí balada je smutná, zvíře tu moc šancí nedostane. Co na to vaši fanoušci? Dívky se asi kvůli mrtvému psovi mračí, ne?

Myslím, že s vyloženě negativní reakcí jsem se ještě nesetkal. Všichni naštěstí chápou, že se zase jedná o nadsázku. A co si budeme, příběh mi přijde absolutně geniální i neskutečně vtipný. Myslím, že Češi mají gen na tenhle typ černého humoru.

Na obalu CD děkujete spolupracovníkům ze Supraphonu, že měli s vašimi nápady svatou trpělivost. Budete teď víc konkrétní?

Ono přijít k vydavatelství, které téměř sto let vydávalo především vážnou hudbu, s nápadem písničky o mrtvém křečkovi nebo o tom, jak se přežíráte, je samo o sobě bizarní. Ale kolegové ze Supraphonu jsou úžasná podpora technická i lidská. Nebojí se leccos risknout a vyplácí se to. Poděkování na albu byla samozřejmost.

Na druhém albu máte dost užitečných hostů. Koho zvete na turné, koho ne, ať nejedete s „celým orchestrem“?

Hosty, které se mnou zpívají písničky, si beru hlavně na větší koncerty jednou za čas, třeba na křest alba a podobně. Standardně se mnou po koncertech jezdí Adam Černík. Svým talentem hrát na vše, na co sáhne, vynahradí celou kapelu.

Co zajímavého chystáte na turné? Kdo pomohl, na který nápad jste pyšný, neb publikum pobaví?

Přiznám se, každé vystoupení je plánované tak na 30%, zbytek nechávám na improvizaci. Často se v publiku objevují nějaké podněty. Těším se na každý koncert, každý bývá zpravidla v něčem úplně jiný. A přirozenou schopností vždy něco zkazit si všechno náramně zpestřuju, za což jsem vlastně rád.

