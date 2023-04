Máte rádi pestrý i zajímavý folk? Pokud ano, jistě rádi navštívíte ve čtvrtek 6. dubna od 16.30 v Krajské vědecké knihovně v Liberci koncert kladenského rodáka Petra Linharta, tvůrce zajímavých i potemnělých písní. Jeho vystoupení tu zpestří vernisáž snímků Petra Sedláčka, lékaře, fanouška i fotografa, který tu bude vystavovat až do 27. dubna.

Písničkář Petr Linhart | Foto: Deník/Radek Strnad

V Liberci nyní Petr Sedláček z Benešova připravil výstavu Z koncertních pódií: Ro(c)ky 2013 až současnost. Petr je lékař, tlumočí i překládá odborné a populárně naučné texty i knihy. Sestavil knihu Jak se vyznat v laboratorních hodnotách (Eminent), další knihu chystá. Je šéfredaktor odborného časopisu České lékařské akupunkturistické společnosti. Publikuje od 90. let v časopisech Medica revue, Medium, Beatlemánie, Homeopatické obzory, TV pohoda, noviny Jiskra. V časopise Medium byl zástupce šéfredaktora. Píše do měsíčníku Regenerace články s medicínskou tématikou, o níž přednáší.

Na otevření výstavy v Liberci zahraje Petr Linhart, výrazná osobnost tuzemského folku. Jeho nové album, pomyslné best of, vydalo pražské vydavatelství zdravotnické literatury Galén po několika jeho řadových albech a naplňuje tak očekávání více jeho příznivců. Jde o záznam koncertu, který Petr Linhart odehrál s kytaristou i producentem Josefem Štěpánkem 14. dubna 2022 v prostorách nezávislé scény Pod Třešní v Kladně, ve svém rodišti.

Album To bylo to Kladno má 19 písní a tvoří výběr nejúspěšnějších skladeb z Petrových předchozích řadových alb. Zazní tu třeba Zaječí, Marie, skvostná Annenruhe či Holub & Frič. Krom toho se ale též lze těšit na písně, které nejsou obvyklou součástí koncertů – třeba Vyplout k Bradáčovi z projektu Český kalendář Michala Horáčka, V paralelním vesmíru psaná pro Františka Segrada, Motýlek Jaroslava J. Ježka a jeho kapely Čp. 8 i Zatopené doly, zhudebněná „postindustriální“ báseň příbramského básníka Quido Maria Vyskočila, přes stoletou propast navazující na dnešní realitu Kladna. Ta ovšem zaznívá i v titulní vzpomínce To bylo to Kladno v písni Letci a chodci.

Hudebně je album postavené na propojení elektrické i akustické kytary – na tu překvapivě hraje právě Josef Štěpánek, věhlasný a vyhledávaný hudebník, s nímž Linhart už dlouhou dobu spolupracuje, ale kterého také dobře známe z koncertů písničkářky Radůzy. Koncert pro CD zaznamenal Ivan Lehký.

Grafika alba je tradičně dílem osobitých výtvarníků Karla Halouna i Luďka Kubíka, a to s využitím fotografií Karla Cudlína, Pavly Sirůčkové i Miroslava Krhounka.

Projekt doprovází báječný videoklip k titulní písni, jehož osobitou autorkou je slovenská písničkářka Veronika Kicková, režisérka i hudebnice, s níž Petr Linhart osobitě spolupracoval v rámci slovenského projektu Hmlisto. Točili spolu album Československá pro Galén.

Radek Strnad