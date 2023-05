Pro hasiče je 4. květen připomínkou svátku sv. Floriána, jejich patrona. Oslavy tohoto svátku byly založeny v Čechách a ve větší části Evropy před více než 150 lety na základě legendy o sv. Floriánovi.

Svatý Florián – patron hasičů. | Foto: Archiv HZS

Florián v 1. století našeho letopočtu jako římský voják pomáhal křesťanům při pobytu římských legií ve střední Evropě přes zákaz římského císaře Diokleciána. Za to byl Římany odsouzen a vhozen do řeky Emže. Po vyplavení jeho těla na skálu, kde ho střežil velký orel, byl pochován později do křesťanského hrobu.

Zdroj: Grafik redakcePro jeho statečnost a sebeobětování pro druhé byl prohlášen brzy církví za svatého. Někdy v průběhu 11. století nabývalo na intenzitě jeho uctívání jako patrona před násilím a pohromami. Když evropské hasičské hnutí v 19. století hledalo patrona, padla volba na sv. Floriána. Tak se sv. Florián stal tehdy i patronem hasičů v Čechách a na Moravě.

Jeho vyobrazení jako římského vojáka ve středověké zbroji, přilbicí s chocholem, vztyčeným kopím a vědrem vody, kterým hasí požár domu, se stalo předlohou mnoha soch, obrazů a podobně.

VIDEO: Do Ruprechtic spěchali hasiči, požár tam zachvátil výrobnu cukrovinek

I v našem okrese je připomínán: Jako samostatně stojící socha například v Radimovicích, jako součást sousoší ve Všelibicích, v Liberci, Chrastavě, Českém Dubu. Nebo ho také najdete na velkém obraze v kostele v Kryštofově Údolí a mnoho jeho malých sošek je na obytných či církevních budovách. Například v Osečné nebo Soběslavicích. Vše z důvodu, aby ochraňoval obec, církevní i soukromé objekty před požáry a dalšími živelnými pohromami.

Stalo se pěknou novodobou tradicí, že si hasiči svého patrona veřejně připomínají, ať průvodem s hasičskou vlajkou a položením květin k jeho soše či jinému symbolu a nebo malou oslavou ve svém sboru.