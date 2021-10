Od Bozkovských jeskyní sestupuje cesta po modré turistické značce na červeně značenou Palackého stezku a po ní pokračuje dál proti proudu řeky Kamenice. Na jejím druhém břehu se nachází sklářská huť a vodní elektrárna, kde si mohou zájemci prohlédnout ruční výrobu stolního skla a nakouknout do expozice sklářských výrobků. Nabízí se i prohlídka přilehlé malé vodní elektrárny poháněné Francisovými turbínami z roku 1909.

Z vlakové zastávky v Jesenném se lze vydat po zelené turistické značce po proudu řeky Kamenice, přes lávku pak dál až do Bozkova na náves. Zde stojí za to vystoupat na věž kostela Navštívení Panny Marie a odměnit se pěknou vyhlídkou. Klíče od kostelní věže jsou k zapůjčení v blízkém penzionu a restauraci Dřevěnka.

Čarokrásné údolí řeky Kamenice i tajuplná zřícenina hradu Návarov a stejnojmenný zámek. To jsou zajímavé cíle, které lze navštívit během výletu po stezce, která dostala svůj název po významném českém politikovi Františku Palackém. Vede z Jizerských hor až do Českého ráje.

