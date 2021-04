Rada města Liberce petici (žádost 22 obyvatel) zamítla na schůzi dne 14. července 2020 pro údajnou absenci objektivních důvodů. Odbor správy veřejného majetku na odpověď s relevantními důvody požadavku na snížení povolené rychlosti na 30 km/hod v 10% stoupání po odbočení z Hanychovské ulice a případné omezení průjezdu nákladních vozidel - již neodpověděl. Avšak nesmyslná, bezohledná a zbytečná akcelerace části řidičů se nesnesitelně opakuje. Přitom je i v Liberci řada míst, kde omezení rychlosti je a zdaleka nejsou tak nebezpečná.

Americká ulice s 10% sklonem je výzvou na akcelerační zkoušku pro řidiče se sociopatickými rysy osobnosti. Tj. osoby sobecké, prosazující vlastní zájmy a potřeby bez ohledu na důsledky pro ostatní, neschopné přijmout a řídit se společenskými pravidly, včetně pravidel silničního provozu.

Umístění značek B20 (povolená rychlost 30km/hod) je žádoucí a ještě lepší by byla instalace radaru ukazujícího rychlost a SPZ. A je chvályhodná činnost detekovat agresivní řidiče při překračování povolené rychlosti. Jsou psychicky labilní a nepatří za volant. Vlastníkem silnice je město a orgány veřejné správy mají povinnost chránit lidi před nadměrným hlukem - v tomto případě od automobilového provozu! Pro zajímavost: radar se čtením SPZ je v obci Vlčetín.

Za druhé: Úprava křižovatky ulic Žitavská, Jungmannova a Švermova. Koncem ledna jsem se dozvěděl ze stanice rtmplus a z webu bezpecnadoprava.liberec.cz o plánovaném přidání jízdních pruhů mimo jiné i na nájezdu do křižovatky Žitavskou ulicí od nádraží. To je žádoucí, protože v tomto směru je sice možno odbočovat do Švermovy a Jungmannovy anebo jet rovně na nájezd I/35, ale 2 příliš úzké jízdní pruhy komplikují průjezd. Důsledkem je ucpání tahu Žitavská – Švermova a nabízí se pak jízda Hanychovskou a potom Americkou ulicí.

V opačném směru pak z Kubelíkovy ulice odbočit do Americké. Nelze zapomenout na situaci, která zde již byla v létě roku 2018, kdy byla rekonstruována křižovatka ulic Uralská a Švermova a zvýšený provoz v Americké ulici včetně nákladních vozidel a autobusů, pak byl velmi nepříjemný. Na dotaz na odboru správy veřejného majetku dne 31.1.2021, především na to, kdy má být uzavřen průjezd z ulice Žitavská do Švermovy a opačně, jsem již nedostal odpověď…

A za třetí: Oprava mostu u starých pekáren. Z médií jsem se dozvěděl, že oprava mostu potrvá zhruba půl roku. Práce by měly začít v dubnu. Dopravní uzavírky Hanychovské ulice by měly být částečné a dotknou se převážně provozu osobních a nákladních automobilů. Provoz tramvají, podle náměstka Šolce, bude nutno zastavit řádově na týdny a cestující budou vozit náhradní autobusy.

Z výše uvedeného vyplývá, že při dopravní uzavírce na sjezdu Žitavské ulice ke křižovatce (za začátkem Hanychovské ulice) nebude možné tudy jet na Švermovu ulici. Bude-li zároveň uzavřen most u starých pekáren, pak všichni pojedou po Hanychovské a odbočí do Americké ulice! Je žádoucí, aby obě uzavírky (přes most v Hanychovské a sjezdu Žitavské ke křižovatce) nebyly uzavřeny naráz a vozidla, která dnes mohou jezdit ulicemi Švermovou nebo Americkou nebo Ještědskou, nemusela jezdit pouze Americkou! Rovněž je žádoucí zkrátit uzavírky na minimum.

Nemohu se zbavit názoru, že v současnosti jsou orgány veřejné správy preferována práva uživatelů pozemních komunikací na úkor práv obyvatel na ochranu zdraví a životního prostředí. Úprava křižovatky a oprava mostu je nutná a přeji pracovníkům liberecké radnice šťastnou ruku při tvorbě harmonogramu uzavírek a co nejrychlejší realizaci úpravy zmíněné křižovatky a opravy mostu v Hanychovské ulici. Rovněž doufám, že dojde ke snížení povolené rychlosti alespoň v prudkém úseku Americké ulice.

Autor si nepřál být uváděn. Jméno a adresa pisatele je redakci známa