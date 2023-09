Liberecké Divadlo F. X. Šaldy oslaví na konci září 140. výročí od otevření budovy Šaldova divadla, která stojí od roku 1883 za o deset let mladší radnicí. Triumf múz, tak se jmenují zářijové oslavy, které dostaly název podle motivu Klimtovy opony Triumf lásky.

Kniha Liberecké divadlo 1883-2023 přibližuje fungování a vývoj divadla v průběhu 140 let, od jeho postavení až dodnes. | Foto: Divadlo F. X. Šaldy

Oslavy budou trvat celé tři dny, od čtvrtka 28. září do soboty 30. září, a užijí si je všechny generace. Divadelní ples, který se koná jednou za sezonu, tentokrát proběhne už 29. září v prostorách Šaldova divadla.

Ve čtvrtek 28. září v prostoru mezi Šaldovým divadlem a radnicí vznikne unikátní Divadelní náměstí, doprava tak bude odkloněna do okolních ulic.

„Prostor v centru města, prostor mezi Šaldovým divadlem a radnicí, prostor, který nebude patřit výjimečně dopravě, ale stánkům, kapelám, baru a především setkávání všech lidí, kteří s námi přijdou oslavit 140. výročí Šaldova divadla. Může přijít opravdu každý, kdo půjde kolem,“ zve na první den oslav ředitelka divadla Linda Hejlová Keprtová.

Od 16.00 se nejen příznivci mohou těšit na řadu stánků s uměleckými předměty a občerstvením nebo třeba minutového karikaturistu. Ve dvou blocích od 16.00 a od 18.00 se dá do pohybu divadelní jukebox, kde si diváci budou moct vybrat z různých úryvků a scének z několika známých inscenací, které Divadlo F. X. Šaldy uvádí. Ty se jim pak na přání na dosah ruky odehrají. Během celého odpoledne budou tanečníci, herci i sólisté rozdávat autogramy a osobně se setkávat s diváky. V 17.00 zahraje kapela BitMaP Collective a v 19.00 ji na hlavním jevišti vystřídá divadelní kapela NE-KLIŠÉ. Po 20.00 přebere stage a rozpohybuje náměstí DJ Xaver. Ani na děti divadlo nezapomíná, od 16.00 je pro ně nachystaný bohatý program plný her a kreativních aktivit přímo v Šaldově divadle pod názvem Šalďák dětem. „Na všechny čtvrteční akce je vstup zdarma,“ dodává Linda Hejlová Keprtová.

Na pátek 29. září se chystá Divadelní ples. „Tentokrát neproběhne v Lidových sadech, ale v prostorách Šaldova divadla, kde budete tančit přímo na jevišti,“ přibližuje ředitelka DFXŠ. „Tato mimořádná událost je kapacitně omezená, prosím, nenechte si ji ujít, vstupenky je možné zakoupit na pokladně ŠD, či na webových stránkách Šaldova divadla.“ Páteční večer se ponese ve znamení noblesy, na programu 29. září je totiž Divadelní ples, který plně nahradí ten, na nějž jsou lidé zvyklí chodit do Lidových sadů na začátku roku.

Šaldovo divadlo se otevře v 19.30 a zahájení je naplánováno na 20.00. V hlavním sále diváky přivítá současná ředitelka Linda Hejlová Keprtová a pokřtí knihu o libereckém divadle, která k příležitosti 140. výročí vznikla ve spolupráci bývalé ředitelky Jarmily Levko a fotografa Jiřího Jiroutka. Kniha Liberecké divadlo 1883-2023 přibližuje fungování a vývoj divadla v průběhu 140 let, od jeho postavení až dodnes. Divákům se prostřednictvím několika set fotografií nabídne netradiční pohled na exteriéry i interiéry Šaldova divadla, jeho zákulisí, programy, osobnosti i rekonstrukce, kterými v průběhu let prošlo.

Pokřtěna bude i nová podlaha jeviště, která se obnovy dočkala po dlouhých dvaceti letech. Moderátorské dvojice jsme pojali trochu experimentálně, budou to manželské páry z řad zaměstnanců divadla. Ve 22.00 proběhne dražba pěti skvostných kostýmů, které v minulosti vystupovaly v různých inscenacích. K tanci na novém jevišti bude celý večer hrát mladá kapela September Celebration.

Program plesu:

19:30 Otevření sálu pro účastníky plesu

20:00 Zahájení plesu a křest knihy

22:00 Dražba kostýmů

23:00 Taneční rychlokurz

0:00 Půlnoční překvapení

1:00 zakončení, lze pokračovat v divadelním klubu JIMMY's

Poslední den oslav, sobotu 30. září, zahájí tradiční komorní koncert Hudba z foyer, tentokrát k příležitosti 130. výročí liberecké radnice. Od 16.00 zazní vybrané skladby Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Bedřicha Smetany v podání Ondreje Olose, Marcely Mikoláškové a Vladimíry Sanvito.

Třídenní veselí uzavře akce AfterŠalda, určená speciálně mladým lidem od 15 do 26 let (vstup zdarma na základě ISIC karty nebo občanky). Šaldovo divadlo přivítá kapely Holky z Karláku a Půlnoční meloun a hlediště s jevištěm se po 22.00 promění na kinosál. Po skončení filmu Zamilovaný Shakespeare, který si diváci vychutnají z divadelních sedaček, se mohou přemístit do klubu JIMMY’s, kde afterparty Triumfu múz pokračuje.

Linda Hejlová Keprtová všechny co nejsrdečněji zve na tento výjimečný triptych událostí: „Triumf múz je série oslav Šaldova divadla, které stojí v Liberci již 140 let. A divadlo je chce oslavit s vámi, se všemi, kteří kolem něho denně procházíte, se všemi, kteří žijí v našem městě, se všemi, kteří se rádi potkávají! Těšíme se na vás!“

Eleonora Kočí