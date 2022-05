Výtvarnou skupinu NATĚLO tvoří již deset let čtyři sklářské výtvarnice z okolí Nového Boru. Šárka Bartko, Karolína Kopřivová, Eva Ranšová a Bohdana Vydrová. Každá autorka má uměleckoprůmyslové vzdělání a zaměřuje se na originálně ručně zpracované sklo. Cílem skupiny je osobně prezentovat a novou formou propagovat severočeské sklářství a kvalitně přispívat k oživení řemeslné tradice.

Jejich práce byly již několikrát oceněny na odborných soutěžích. Jsou držitelkami ocenění jako nejlepší regionální výrobek na Euroregion Tour v Jablonci na Nisou a regionální značky Lužické hory a Máchův kraj. Pravidelně se účastní módní přehlídky Made in Jablonec, Fashion a Dyzajn marketů v Praze a v Brně.

Díla prezentují na společných výstavách a jsou zastoupeny v několika galeriích u nás i v zahraničí. Svou vlastní galerii mají v Novém Boru. V těchto dnech je možné jejich tvorbu zhlédnout v Národním technickém muzeu v Praze na výstavě HOT HOT HOT. A pokud to máte do Prahy daleko, přijďte se podívat do našeho divadla.

Výrobky budou vystaveny v květnu a v červnu ve foyer 1. balkónu Šaldova divadla.

Michaela Pompová