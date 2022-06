Vojtěcha Záveského, mladého vtipného i zábavného rappera, který si říká Vojtaano, proslavil po Česku animovaný klip Budulínek vs. Galantní jelen. Skladba vyšla v roce 2017 na jeho debutovém 2CD The Best of Vojtaano u hudební firmy Warner Music Czech Republic. Ta vydává i Tři sestry, Team, Shalom, Wohnout, Alkehol i stovky dalších kapel. Důležité z CD Vojtaana jsou i hity Gangstafolk,123, Rumáky, Kapitán či Jako herec… Vojta dnes je rodák z Litoměřic. Žije s rodinou na okraji Prahy. Vedle UDG i Mirai byl jednou z hvězd Ústeckého Majálesu 2022, který se konal nedávno v ústeckém Letním kině.

Vojtěchu, co vás v Letním kině v Ústí bavilo? Mají Majálesy fajn atmosféru, každý je osobitý díky pořadatelům i publiku?

Bez přehánění to byl jeden z mých nejlepších hudebních zážitků! Studentské akce mají super atmosféru, Majálesy vždy. Mladí to rozjedou, zpívají, fandí. Dají ze sebe dost energie, je to na pódiu cítit, nabíjí mě. Po vystoupení na takový akci někdy ani nejsem unavený, i když náročný to je. Vyzdvihnu organizaci majálesů, je profesionální, vše klape. Zpívat v Ústí kousek od rodného Liťáku bylo o to výjimečnější, moc jsem si to užil dík fanouškům i pořadatelům!

Překvapila vás návštěva přátel z rodných Litoměřic?

Je to logické, ale počet lidí z rodného města mě překvapil. Nejezdí na mé koncerty často, spíš jednou za čas podpoří a hodnotí můj umělecký vývoj. Popravdě jsem z návštěv známých i rodiny vždy nervózní, tak mi nepravidelnost takových akcí vyhovuje.

Jezdí za vámi přátelé i kamarádi napříč republikou? Dorazí i do Vratislavic, slíbili to?

Do Vratislavic asi moc kámošů nedorazí, nikdo nesliboval.

Debut The Best of Vojtaano je přímočarý, ale méně pro děti, CD Vojtaano 2020 klidnější. Musíte se za pochodu rozhodovat, co děti unesou? Co je pro jejich starší sourozence i rodiče?

První koncerty jsem hrál stejně. Říkal jsem si: „To jsem já, takový mám písničky, tak to dělám. Buď se líbí, nebo ne.“ Neřešil jsem, je-li to odpolední akce dětem, pro důchodce nebo vožralý rockery v klubu. Asi jsem se snažil být nekompromisní, patří to k mládí. Teď už nemám potřebu šokovat. Chci, aby se lidi na mým koncertě bavili pokud možno všichni, nehledě na věk či oblíbený styl hudby. Když hraju dětem, jednoduše uberu, v noci v klubu se do toho víc opřu.

Někdy se s muzikou ani v klipech nemazlíte, když v tom nejedete sám – viz nový klip Vojtaana s drsnými parťáky z Cocotte Minute i Electric Maann. Často si tak vyrazíte z rapového kopýtka? Jsou pak fanoušci až divoce nadšení?

K rapu se rád vracím. Vliv hip-hopu je v mých písničkách slyšet, ač jsem se za opravdovýho rapera nikdy nepovažoval. Jak to berou fanoušci, nevím, ti skalní si u mě museli zvyknout na žánrový přelety, snad to bude dál procházet. Vyhazovat z kopýtka si ještě pravděpodobně budu!

Stane-li se z raperova otec, mění to jeho slovník i hlavu? To je rozdíl mezi vaší první a druhou deskou?

Vím, na co narážíš, jdeš dobrým směrem. Druhou desku jsem točil, aniž bych se ještě fakticky stal otcem, ale v hlavě už k nějakým změnám v přemýšlení došlo. Prostě jsem trochu zestárnul, měnil priority. Bylo to víc faktorů, přestal jsem pít alkohol. Příchod syna do rodiny s prioritami míchal, ale to se na tvorbě teprve projeví. Jsem zvědav jak.

V láskyplném klipu Kde tě mám jste v amfiteátru v záři světel i hvězd u klavíru, zní kytara, kropíte se vodou z konve… Může člověk mít ve videu, co ho napadne i čím baví? Inspiruje vás při tom žena či vás od toho zrazuje?

Člověk může dělat, co ho napadne, ale neví, jestli se to bude líbit. To je na umění krásný. Manželka je u každého klipu jako profesionální pohybová poradkyně i jako osobní podpora. Mluví mi do všeho, málokdy mě od něčeho zradí. Většinou řekne: „Dej to, to bude super!“

I tak: Těžko lze žít s drsňákem Vojtaanem či spíš pohoda?

Asi by řekla, že nejsem moc drsňák, ani doma extrémně vtipnej. Tedy: Naprostá pohoda to není, ale má se se mnou dobře. To bych řekl já.

Jste fanoušek fotbalové Slávie, má to pro vás výhody i povinnosti?

Ani výhody, ani povinnosti. Je to v pořádku.

A přijde-li zakázka na fotbalový komický velkofilm, padne na úrodnou půdu? Užil jste si točení filmu Vyšehrad? Člověk tu zúročí fotbalové fórky i černý humor?

U natáčení filmu jsem nebyl, skládal jsem k němu jen hudbu. Ale i v ní se mi smysl pro humor dost hodil.

Ze svatby s ženou nemáme foto. To je drb bulváru či pravda? Co když je děti jednou zatouží vidět? Vymyslíte si něco nebo je zklamete?

Ze svatby fotky nemáme. Na focení obecně nejsme, ale pár společných fotek máme. Úplné prázdno to nebude. Abychom ale syna nezklamali nedostatkem historie, tak jsem se rozhodli naši nechuť k focení překonat. Poctivě fotíme, ukládáme vše do alba.

V dalším hitu zpíváte: „Tančím, sám, o samotě jančím, miluju kytaru, ale i randál, když slyším tvrdej beat, radši ho zandám…“ Je radost vyzpívat se - v dobrém i zlém - z toho, co máte rád. Udáte tak své fórky a ještě vás to živí?

Je to obrovská radost! Vždy, když jedu z koncertu, říkám si: „Takhle jsem to chtěl, děkuju za to.“

Energický klip Tančím o samotě tvoří nápaditý tanec v pražské Národní galerii. Nakonec divákům odhalíte, že úžasný tanečník s dlouhými vlasy je plešatý, jste to vy. Mělo to být od hned překvapení, rád i tak šokujete?

S režisérem Martinem Koppem nás napadlo: Bude to fajn překvapení. Počítali jsme, že to lidi prokouknou, i tak pár překvapených bylo, takže super. Taky jsme zvažovali najmout profi tanečníka na pár záběrů z dálky, ale já trval na tom, že si vše udělám sám. Tak to vypadá trochu hůř, ale je to autentický.

Písní Jsem herec zní slova: „Jsem ta oblastní stár, v Liťáku a po Příbrami mě všichni znaj… jsem chudej jako herec, mám doma hérečku…“ Že jste z Litoměřic vím, co ale máte s Příbramí?

Trávil jsem pár krásných let coby člen hereckého souboru Příbramského divadla. Tehdy písnička vznikala, tak se to do textu promítlo. V Příbrami už silné fanouškovské zázemí nemám, dál tam zůstalo pár kamarádů.

Fanouškům litoměřického webu posíláte Newslettery. Mají zájem, co jde na dračku? CD, trička „Nemám koks“, placky…

E-shop je chvilku, pomáhá kamarád, rozkoukáváme se. Největší úspěch sklidilo triko s nápisem “Nemám koks”, najednou přišlo víc objednávek za hodinu, to se dřív nestalo. Největší zájem o merch je na koncertech, právě pracujeme na tom, aby byl stánek na každé akci. Nápady na nové motivy máme, těšíme se, až se to naplno rozjede.

Radek Strnad