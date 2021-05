A vedle receptů přicházejí tvůrci stejnojmenného úspěšného večerníčku a filmu s pohádkovou knížkou Mlsné medvědí příběhy. Obě knihy navazují na animovaná dobrodružství dvou mlsných medvědích chlupáčů jménem Nedvěd a Miška. Pyšní se hravým grafickým zpracováním i nápaditými ilustracemi oceňovaného výtvarníka Filipa Pošivače a jedné z režisérek večerníčku Kateřiny Karhánkové.

Recepty pro dětskou kuchařku sestavila foodbloggerka Kateřina Dvořák. Knížky jsou nyní dostupné online přes www.medvedi.tv a v knihkupectvích.

„Kdo by to byl řekl, že mi nejpraktičtější kuchařka přijde ta pro děti? Myslím, že desatero Mišky a Nedvěda je skvělá věc, která chybí u vchodových dveří do každé profi kuchyně,“ říká přední český gastronom a známý porotce Přemek Forejt. Desatero Mišky a Nedvěda například hlásá pročtení celého receptu a přípravu surovin před začátkem vaření či umytí rukou, varuje před ostrými noži, doporučuje používání kuchyňské chňapky nebo nasazení sluchátek při používání mixéru a nezapomíná na úklid nepořádku.

Třicet jednoduchých a cenově dostupných receptů na snídaně, svačiny, obědy, večeře a pamlsky z kvalitních surovin je rozděleno dle obtížnosti a samostatně je zvládnou připravit děti od sedmi let. Třeba Nedvědova blesková tortilla je hotová za deset minut, Motýlí těstoviny s pestem za půl hodiny, ale na Sladké sushi od kamarádů roháčů budou malí kuchaři potřebovat dvě hodiny.

Kuchařka nabízí i praktické tipy a návody pro děti. Nedvěd s Miškou v nich dětem vysvětlí, jak rozklepnout vajíčko, opéct palačinku nebo prostřít na stůl pro toho největšího gurmána. Každý recept navíc doplňuje i krátký příběh jednoho ze zvířátek z večerníčku, které „mňamózní“ pokrm zároveň doporučuje.

Velkou medvědí kuchařku oceňuje i šéfkuchař Jan Punčochář, který podle ní uvařil se svými dětmi Bramborové placky podle paní Divoké. „Je hezké vést naše miláčky k vaření, ať máme další mladé kuchaře,“ komentoval vaření podle Velké medvědí kuchařky Punčochář. Kuchařka je užitečná také všem začínajícím dospělým kuchařům, ale i těm zkušeným, kteří třeba jen doposud nedělali Půlnoční hummus slečny laňky nebo Jelenův nápoj lásky.

#youtube|hUGG4A852yA|1s#

Současně vychází i kniha pohádek Mlsné medvědí příběhy. Zvířecí hrdinové v čele s medvědy Miškou a Nedvědem se tak konečně mohou dostat i do dětských knihovniček. Děti se setkají i s jejich zvířecími kamarády, jako jsou například medvěd grizzly, lední medvědice, netopýr Mojmír či bachyně paní Divoká.

Hlavní dějištěm je útulný domeček s pořádnou kuchyní a přilehlý les. Tam medvědi provádějí různé skopičiny, aby se dostali k něčemu dobrému na zub, protože rádi mlsají. Vizuálně přitažlivá knižní adaptace animovaného večerníčku známého z České televize přináší dvacet šest pohádek plných vtipů a nevtíravých ponaučení pro malé čtenáře i jejich rodiče. Pro knižní podobu jednotlivé epizody večerníčku adaptovala Milada Těšitelová. Režisérkami filmových medvědích příběhů známých také z kin jsou Kateřina Karhánková a Alexandra Májová, které za medvědy letos získaly také nominaci na Českého lva.

Veleúspěšné Mlsné medvědí příběhy získaly od svého prvního uvedení v kinech v roce 2019 řadu fanoušků mezi dětmi i dospělými a promítány byly na více než osmdesáti mezinárodních soutěžních festivalech a filmových přehlídkách po celém světě. Ceny obdržely například na nizozemském koprodukčním fóru Junior Co-production Market, bodovaly i na mezinárodním festivalu Anifilm nebo Zlín Film Festu.

Večerníček se zase úspěšně prodává do zahraničí, měli jej možnost zhlédnout děti například ve Francii, Belgii, Izraeli, Mexiku, Finsku, Dánsku či Kanadě. Za filmem i večerníčkem stojí režisérky Kateřina Karhánková a Alexandra Májová s producentkou Barborou Příkaskou ze společnosti Bionaut. Velkou medvědí kuchařku i Mlsné medvědí příběhy vydává Bionaut ve spolupráci s nakladatelstvím Došel karamel, každá z knížek stojí 349 korun.

Martina Reková