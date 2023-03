Na Krajském operačním a informačním středisku (KOPIS) HZS Libereckého kraje (HZS LBK) si minulý týden připomněli výročí 20 let služby Lenky Sofie Šulcové. Příslušnice, která působí jako operační technik linky 112, hovory odbavuje prakticky od počátků fungování této univerzální tísňové linky.

Lenka Šulcová je jednou z nejdéle sloužících příslušnic hasičského sboru na KOPIS, od března roku 2003 odbavila na tísňové lince 112 více než půl milionu hovorů. Linka byla zprovozněna ve všech telefonních sítích na území ČR v lednu téhož roku. Ostrý provoz krajských telefonních center tísňového volání byl zahájen v roce 2004.

A jak Lenka Šulcová vzpomíná na své služební začátky? „Obsluhu linky 112 jsem začala dělat hned po škole, bylo to fajn, s kolegyněmi jsme začínaly nastejno a myslím, že v současnosti to mají nově nastupující operační technici těžší, jsou na ně kladeny vysoké nároky,“ říká Lenka, která vnímá svou službu u HZS Libereckého kraje v podstatě jako poslání. „Drží mě to, že na lince 112 pomáháme lidem, občas se nám dostane i zpětné vazby či poděkování,“ dodává.

Operátorce za odvedené roky služby poděkovali vedoucí oddělení KOPIS Radek Hon a ředitelka kanceláře ředitele Petra Knížková.

