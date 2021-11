Rád bych se touto cestou omluvil všem členům Jiskry Višňová a lidem, kteří se o chod tohoto klubu starají za výrok, kterým jsem jejich hřiště nazval "prasečákem".

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Nevím ovšem, zda to omluvitelné je. Emoce, které vždy vládnou ve chvílích kdy se toto derby hraje jsem nezvládl a to by se mi jako předsedovi Slovanu Frýdlant stát opravdu nemělo. S panem Melkou (předseda Jiskra Víšňová) jsem mluvil telefonicky dva dny po zveřejnění článku a snad mu vše vysvětlil. Všem ostatním se omlouvám touto formou.