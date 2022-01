Projíždí se na ní hned pěti tunely a krásné výhledy nabídnou i dva viadukty. „Vydat se na výlet vlakem vám umožní to, co autem nezažijete. Totiž možnost rozhlížet se po krajině. A že je na co se dívat! Nebo si můžete v klidu číst či pracovat na počítači. Vlak vám také umožní přiblížit se třeba i s kolem do vzdálenějšího místa, které jste ještě na kole neprojeli,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.