Snad si čtenáři Libereckého deníku vzpomenou na informaci z roku 2005 o setkání maturantů, kteří po 45 letech zapili průšvih. Spolužáci se setkávali řádně i mimořádně celé roky.

Účastníci setkání. | Foto: FŠ

Protože nejsou nejmladší, setkávají se, pro jistotu, každý rok.To setkání letošní mělo být ve znamení 60 let od doby, kdy opustili v roce 1960, plni elánu do života, svoji milovanou Vyšší průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou v Liberci. Jako každý rok, tak i letos se již od počátku roku činily přípravy na tzv. přípravných výborech (interně „pokecech“), kdy několik domácích zástupců v příjemném prostředí u sklenice pěnivého moku probíralo možnosti, jak by to letošní setkání mohlo vypadat. Zda se sejde jen těch Poláčkových – Bylo nás pět, nebo tradičně víc než dvacet z původní sestavy dvaceti sedmi maturantů. Někteří z blízké nebo i vzdálené ciziny.