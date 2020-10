Je po prázdninách, kufry jsme vybalili, prádlo z nich vyprali, usušili, vyžehlili a uklidili. Umí si dnes ještě někdo představit, jak by tahle úmorná práce vypadala bez vynálezu, jakým je pračka?

Pračka. Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

Praní prádla na kameni v potoce mělo sice něco do sebe, Oldřich s Boženou by mohli vyprávět, ale valcha představovala svého času vítané ulehčení. V rukou muzikantů dixielandových kapel skončila poté, co se ukázala jako slepá vývojová větev. Nahradily ji čím dál propracovanější stroje na praní. Nejprve na ruční pohon, později elektrické. A také čím dál chytřejší.