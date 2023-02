OBRAZEM: Zima se vrátila, jaro musí počkat

Již to vypadalo, že začíná jaro. Rozkvetly sněženky, bledule, krokusy a talovín, ale sníh je opět zasypal sněhovou peřinou. Podívejte se na fotografie zasněžených květin v obci Hlavice, které do redakce zaslal náš čtenář Jaromír Košek, kterému za příspěvek do rubriky Čtenář reportér velmi děkujeme.

Zima se vrátila, jaro musí ještě počkat. | Foto: Jaromír Košek