Na naše statečné hasiče si vzpomněly také děti ze školní družiny v Berouně. Jako dárek jim složily verše, namalovaly obrázky a zavzpomínaly na to, když byli u nich v družině.

Obrázky dětí z Berouna | Foto: Děti ze školní družiny

Děti školní družiny z Berouna přejí všem hasičům k jejich svátku lepší časy bez ohně. Všem vám za veškerou práci, kterou pro společnost děláte, děkujeme. Květa Hrbáčková

Hasiči

4. květen v kalendáři,

svatý Florian svátek slaví.

S ním i naši hasiči,

dodržují tradici.

Florian jejich patron je,

nad všemi tu kraluje.

Ochrannou ruku má,

pak jim všem zamává.

Svoji práci rádi mají,

životy nám zachraňují.

A když zavoláme přijedou,

s ohněm si trochu pohrajou.

Když ho však uhasí,

zpátky se hned vrací.

Při dopravní nehodě asistují,

zdravotníky nahrazují.

Zaklíněným lidem pomohou,

z auta je ven dostanou.

První pomoc poskytnou,

než záchranky přijedou.

Nejen lidem pomohou,

i zvířátkům se věnujou.

Kočičku ze stromu sundají,

koníka z rybníka vyloví.

Když povodeň udeří,

hasiči na pomoc vyráží.

Do člunu si usednou,

ze střechy nás odvezou.

Jejich práce je těžká,

pro nás však důležitá.

Oni nasazují životy,

pro naše někdy hlouposti.

My jim za vše děkujeme,

úctu k nim vždycky máme.

Klidnou službu ať vy máte,

ať si svátek užíváte.

My vás také navštívíme,

my vás rádi uvidíme.

My se na vás těšíme,

co nám zase povíte.