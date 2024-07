Rodiče stále mohou své ratolesti přihlásit na příměstský tábor pořádaný Oblastní galerií Liberec, která nabízí hned dvě možnosti. První příměstský tábor s názvem "Síla přírody v umění" je už sice zcela obsazený, stále však své děti můžete přihlásit na tábor s názvem "Přitažlivá síla barev". Počet volných míst však i v tomto případě rychle ubývá, proto doporučujeme v případě zájmu co nejdříve navštívit webové stránky galerie, kde jednoduše podáte přihlášku.

První z táborů je inspirovaný výstavou Dagmar Šubrtové, která zve k objevování síly přírody. Během celého týdne se děti mohou těšit na různé hry s rozmanitými materiály a technikami. Navíc se budou moci zapojit do tvorby unikátních děl inspirovaných přírodou.

„Děti si například zahrají Botanické bingo. Jejich úkolem bude namalovat si 15 různých rostlin, ze kterých si vyberou jen deset. Ty následně budou hledat na různých místech naší galerijní zahrady. Vyhraje ten, který najde všechny,“ přiblížila edukátorka Oblastní galerie Liberec Daniela Kytlicová. Sílu přírody v umění budou děti objevovat od 5. do 9. srpna.

První z příměstských táborů zaujal natolik, že už je zcela obsazený. Na druhý s názvem "Přitažlivá síla barev" je ale stále možné se přihlásit.

Tábor je propojený s aktuální výstavou Přitažlivost od Milana Housera. „Děti se tu seznámí nejen s Houserovými experimenty s materiály a fyzikálními zákonitostmi, ale také se dozví mnoho dalších zajímavých informací k barvám obecně, barevným pigmentům a pojivům, o tom, z čeho se pigmenty připravují a jaký je proces jejich vzniku," upřesnila mluvčí Oblastní galerie Liberec Kateřina Třmínková. Týden plný zábavy a objevování proběhne od 12. do 16. srpna. Tábor je určen dětem od 9 do 14 let.

„Přihlášku si mohou rodiče stáhnout na webových stránkách galerie. Kurzovné činí 1900 Kč a je potřeba ho uhradit nejdéle do 5. srpna. Máme ještě 2 až 3 volná místa, takže pokud máte zájem, neváhejte a přihlaste své dítě co nejdříve. Místa se totiž rychle plní,“ upřesnila druhá z edukátorek liberecké galerie Veronika Pouzarová.

Oblastní galerie Liberec nepřipravila program pouze na děti, ale nachystala také aktivity pro pedagogy. V rámci programu učitelský workshop se učitelé ponoří do fascinujícího světa, kde se mísí věda s uměním. Workshop je inspirovaný výstavou Milana Housera. Účastníci se také díky kurzu přiučí o neštětcových technikách malby a dalších výtvarných postupech, které tento významný umělec používá.

Zájemci se mohou zúčastnit jednoho, nebo i obou dvou workshopových dnů, volná místa stále jsou. Akce se bude konat 20. a 21. srpna. Více informací lze nalézt na webových stránkách www.ogl.cz

