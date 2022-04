Publikace přibližuje tradice, zvyky, recepty i mnohé další, co se k dané roční době vztahuje. Jak jsme je zvyklí od autorek, titul je precizně sepsaný. Dvě dámy na nic nezapomněly, čtenáři tak mohou mít při čtení pocit, jako by autorky vše samy prožily doslova na vlastní kůži.

Jako u minulého titulu Alena Anežka Gajdušková sebrala i psala lidové obyčeje a recepty, Alena Scheinostová pak přidala liturgické zvyklosti. Knihu bohatě doplňují ilustracemi a potěší tu hned dvakrát: jednak zajímavými informacemi i svou vkusnou až nostalgickou grafickou úpravou. Zcela jistě by tak neměla ujít pozornosti vnímavých čtenářů.

Kniha Aleny Anežky Gajduškové i Aleny Scheinostové Velikonoce našich babiček je volné pokračování Vánoc našich babiček, úspěšného titulu autorek mapujícího lidové i liturgické zvyky, tradice, recepty, pranostiky… Období, kdy končí zima i začne jaro, je odjakživa silným poutem spjato s půdou, probouzející se přírodou i plodivou sílou. To vše se prolnulo i do křesťanského prožívání, které pevně formovalo duchovní i materiální svět našich předků. Na tříkrálové koledy na sklonku vánočního období plynule navazuje začátek masopustu první předzvěsti počínajícího jara.

Jak moc bujarý masopust býval a co naši předci během následujícího postního období jedli, když příprava na velikonoční slavnost ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista vyžadovala skromnost a odříkání? Jak tedy naši předkové prožívali svátky jara? Co znamená paškál nebo apoštol a proč říkáme houby s octem? Co je to chození s Dorotou a co ušelo? Jak se vypočítává termín Velikonoc? Co si křesťané připomínají v pašijovém týdnu a jak věroučné pokyny uchopila lidová tvořivost? A proč v některých regionech chodí chlapci na pomlázku už na Bílou sobotu? To vše si můžete přečíst v této knize.

278 stran, cena 288 Kč, odpovědný redaktor Daniel Podhradský Vydalo nakladatelství Dauphin roku 2022, první vydání www.dauphin.cz

Alena Anežka Gajdušková (1971) skoro 20 let měla knižní antikvariát. Celý ten čas sbírala různé recepty, návody i staré kuchařské knihy, to nejzajímavější z nich sama v praxi zkoušela, ať už se jednalo o recepty pokrmů, domácí drogerii či jednoduchá léčiva. Mimo psaní knih je zahradní designérkou, lektoruje kurzy léčivých bylin i zpracováním a uchováváním potravin tradičními metodami. Vystupuje v České televizi. Od roku 2018 je stálý host pořadu ČT Co naše babičky uměly a na co my zapomněli. Představuje tu dávno zapomenuté recepty i metody zpracování potravin. Je hlavní autorkou knih Encyklopedie soběstačnosti I. a II. a autorkou knih Domácnosti našich babiček I. a II., Pečeme chleba z kvásku, děláme domácí těsta.

Redaktorka Katolického týdeníku Alena Scheinostová (1977) se autorsky podílela na knižní reportáži z války ve Středoafrické republice „Když padají manga“ (2015) i na beletristickém experimentu „Johana“ (2018, s Pavlou Horákovou a Zuzanou Dostálovou). Překládá romskou prózu i poezii, spolupracuje s literárně či lidskoprávně orientovanými periodiky, v neposlední řadě s Českým rozhlasem.

Ukázky z knihy:

Čas, kdy končila zima a začínalo jaro, bylo hlavně na venkově, kde bylo hlavní obživou zemědělství, spjato s ročním cyklem, s půdou. Celá příroda, jejíž je půda – prsť – nedílnou součástí, se po dlouhé zimě probouzí k životu. Prakticky veškeré lidové zvyky, obyčeje i tradice v to období jsou tak spjaty s oslavou nového života, plodností a hojností, s připomínkou rovnodennosti, ta se zjara slavila už hluboko v pohanských časech. Přirozený roční cyklus i řadu starších tradic rychle nasála i křesťanská kultura, ta se do našich končin šířila od raného středověku a formovala život i myšlenkový svět našich předků.

Samotné Velikonoce, dál je chápeme jako jeden z vrcholů jarního slavení, mají v základu prastaré jarní oslavy židovských pastýřů i zemědělců, a ve velikonoční symbolice lidového křesťanství se dochovaly stopy představ starých tisíce let. Pohanské i křesťanské, pravověrné či „pověrečné“, starobylé a novější se během staletí prolíná, proměňuje, navzájem podmiňuje i ovlivňuje. A co je nejpodivuhodnější, jádro vždy tvrdošíjně přetrvává. Vezměme si třeba rituální vynášení smrtky. Tento prastarý obřad byl církví zakázán již v roce 1366, znovu v roce 1384, i přesto se zachoval do dnešních dnů a je jedním z nejznámějších jarních obyčejů. Či si připomeňme církevní průvody a procesí vázané k jarním svátkům, zakazované tu Josefem druhým, tu komunistickou mocí, a přece je v našich městech i krajině vídáme i v současnosti.

A protože i ty jsou nedílně spojeny s mnohem staršími tradicemi, církve tak vlastně dnes pomáhají udržovat zvyklosti, které se před staletími snažily vykořenit, než vše prorostlo v jediný celek. Obřadnost jarního období se dnes odvíjí od aktuálního data Velikonoc - pohyblivého svátku, ať už je to masopust, jehož délka tak nemusí být co rok stejná, nebo postní období i svatodušní svátky – Letnice. Pevnými body jsou oslavy vázané na svátky svatých od Blažeje přes Matěje po Jiřího i Jana Křtitele, ve kterých se opět ozývá předkřesťanská obrazivost a magie.

Život v dřívějších dobách měl pevný řád, čas na práci i zábavu byl přesně vymezen, naši předci si vše uměli užít do posledního doušku, jak se sami přesvědčíte při čtení následujících kapitol. S přelomem ledna a února se povánoční období zvolna proměnilo v jarní novoročí, to začínalo velkolepou oslavou života – masopustem. Bylo to období nevázanosti, radosti, hojnosti, svateb, slavností i tancovaček. Přestávala platit zavedená pravidla, bylo dovoleno mnohé, co bylo po zbytek roku zapovězeno.

Dáme si ušelo? Je to starodávný pokrm, původem ještě z předkřesťanské doby, připravoval se rituálně při jarních slavnostech. Způsobů přípravy je mnoho. Zpravidla se chystalo po tři dny, kdy to byla zprvu nemastná, vodová polévka z kysaného zelí s krupkami, krupicí či vločkami. Tak se jedlo poprvé. Druhý den se do ušela přidávala na tuku opečená cibule i kořenová zelenina a různé bylinky, nesměly chybět kopřivy. To byla druhá fáze pokrmu a další důvod sníst porci posvátné polévky. Nakonec polévku doplnily vejce, smetana, tvaroh, případně uzené maso či rozškvařený špek.

Dle některých receptů se jednalo spíše o hutnou obilnou kaši postupně doplňovanou bylinami, masem, tukem i dalšími výživnými potravinami. Zachovaly se informace, že základ pokrmu musel být česnek třený se solí i medem či že při promíchávání je nutné dbát na správný pravotočivý směr kroužení vařečky; v opačném směru míchaná polévka ztrácí magickou sílu. Měla člověku zajistit ochranu před úrazy i zraněními, konzumace ušela měla přinést životní sílu i zdraví. Pasáci dobytka díky jeho konzumací získali zvláštní dar, snadno prý dohledávali zatoulané jedince ze svého stáda.

Drahomíra Cormier