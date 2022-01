O realizaci chráněné dílny v Hrádku nad Nisou

Mnoho let se snažím, aby v Hrádku nad Nisou měli uplatnění lidé se zdravotním postižením, kteří nemají možnost získat zde práci a nemohou cestovat do chráněných dílen v Liberci. Město takového významu a takové velikosti jako Hrádek nad Nisou by se mělo umět postarat o své zdravotně postižené občany.

