Z celkem 23 dětských titulů, které vydavatelé do soutěže přihlásili, vybere během prázdninových měsíců vítěze odborná dětská porota. Čestným patronem soutěže se stal herec Matouš Ruml.

Počet vydaných titulů audioknih pro děti a mládež neustále roste. Zatímco v roce 2018 bylo vydáno 53 novinek, v uplynulém roce jich bylo celkem 71. Porotu soutěže v letošním roce tvoří členové úspěšného dětského Divadla Vydýcháno při ZUŠ Liberec, což je soubor, známý z divadelních přehlídek Dětská scéna, Mladá scéna, Wolkerův Prostějov, Šrámkův Písek nebo Jiráskův Hronov. Letošní prázdniny však budou malí herci trávit se sluchátky na uších, protože budou hodnotit přihlášené audioknihy a vybírat ty nejlepší ve třech kategoriích:

Audiokniha pro děti ve věku 4–6 let (6 přihlášených titulů)

Audiokniha pro děti ve věku 7–11 let (11 titulů)

Audiokniha pro děti ve věku od 12 let (6 titulů)

Novinkou je jmenování čestného patrona soutěže Ceny Bystrouška. Stal se jím oblíbený herec Matouš Ruml, který má s interpretací audioknih bohaté zkušenosti, stačí připomenout dobrodružný příběh Vojtěcha Matochy z tajemných pražských ulic Prašina, která byla vyhlášena Audioknihou roku 2018 v kategorii děl pro děti a mládež, nebo audioknihu Podivný případ se psem od Marka Haddona, která v témže roce získala jednu z Cen Bystrouška (obě z vydavatelství Tympanum).

„V současné době dokončuji dvanáctidílnou fantasy ságu australského autora Johna Flanagana Hraničářův učeň pro vydavatelství Audioteka.cz. Ta práce mě velice baví. Fantasy je totiž můj nejoblíbenější literární žánr, vyrůstal jsem na Zaklínači Andrzeje Sapkowského a samozřejmě taky na Tolkienově Pánu prstenů, takže to považuji spíš za odměnu,“ říká Matouš Ruml.

Výsledky Cen Bystrouška budou oficiálně vyhlášeny na konci letošního září v živém vysílání pořadu Českého rozhlasu Dvojka Tobogan.

Jaroslav Major