Workshop Broušení skla v iQFABLABU od 10 do 17 hodin (sobota i neděle), vstup zdarma

Workshop Vyrob si kaleidoskop 14–15 hodin (sobota i neděle), zdarma v rámci vstupného do iQPARKU

Workshop Optická laboratoř 14–15 hodin (sobota i neděle), zdarma v rámci vstupného do iQLANDIE

Pít se budou také molekulární alko i nealko želé „koktejly“, ale proudem poteče i pivo nebo víno. O skvělou muziku se postará DJ. iQLandii navíc rozzáří křišťálová světelná instalace Molekuly. Vstupenky na Late night koupíte v předprodeji za 120 Kč na www.iqlandia.cz. V ceně vstupenky je welcome drink. Vědecký mejdan začíná už tuto sobotu 2. října v 19 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.