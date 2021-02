V ní na děti do 15 let čekají čtyři týdny plné pohybu, během nichž budou plnit čtyři sportovní úkoly. První úkol výzvy byl vyhlášen již v pondělí 15. února 2021. Přestože hlavním cílem výzvy je rozhýbání dětí, které nyní tráví velké množství času doma, účastníci určitě ocení i to, že si během výzvy zasoutěží o zajímavé ceny.

„Rozhodli jsme se s týmem Sport Parku vzdorovat tomu všemu nesportování, omezení pohybu i zrušeným akcím. Chceme zvednout děti od počítačů, chceme jim dát šanci se hýbat, soutěžit, zlepšovat se. Chceme, aby děti nevytěsnily sport a pohyb ze svého života, což se aktuálně děje a je to velký problém do budoucna. Touto výzvou se snažíme podpořit jejich zdravotní stav, protože sport a pohyb je důležitou součástí zdravého života. Proto jsme připravili měsíční výzvu a kampaň Neseď! Makej!, díky které se do života dětí vrátí pravidelný sport a pohyb,“ objasnil Lukáš Přinda, jednatel společnosti SFM Liberec, která areál Sport Parku Liberec spravuje.

Každé pondělí po dobu jednoho měsíce bude vyhlášena nová výzva – pro zapojení se do ní stačí vyrazit do areálu Sport Parku Liberec, pomocí QR kódu načíst formulář, díky němuž se soutěžící přihlásí do dané části výzvy. Na každého, kdo se do výzev zapojí, čekají drobné odměny, pro nejšikovnější a nejpilnější sportovce si pak organizátoři akce připravili zajímavé věcné ceny, stejně tak jako pro ty, kteří se zapojili do všech částí výzvy. Celá výzva je určena pro všechny děti až do věku 15 let, jednotlivá ocenění pak budou vyhlašována ve čtyřech kategoriích – do 6 let, od 7 do 9 let, od 10 do 12 let a od 13 do 15 let.

Do celé akce se zapojily i známé osobnosti z oblasti sportu. Patronem se stal například Patrik Augusta, trenér Bílých Tygrů Liberec. Akci dále podporuje fotbalista a sportovní manažer Jan Nezmar. Zapojí se i kluby z areálu Sport Parku Liberec a jejich členové.

„Sport dostává v dnešní době neskutečně na frak a odnášejí to hlavně naše děti a celá mladá generace sportovců. I při dodržování všech nařízení se dá sportovat, ale musíme v tom dětem pomoci a motivovat je, jinak se jen budeme dívat, jak sport postupně umírá v přímém přenosu,“ říká k projektu a aktuální situaci Patrik Augusta, trenér Bílých Tygrů Liberec.

Více informací o výzvě Neseď! Makej! najdete na www.sportparkliberec.cz nebo na facebookové stránce Home Credit Areny.

Pavlína Tomisová