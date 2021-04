Úkol je jednoduchý: uběhni - sprintuj 100 m v areálu Sport Parku Liberec od STARTU k CÍLI - Start a cíl je vyznačen. V areálu najdou zájemci také všechny instrukce, jak soutěžit, včetně QR kódu, přes který vloží svůj běžecký čas. Pokusů je neomezeně, jen to musí být do konce tohoto týdne.

Pořadatelé apelují na fair play a mají právo diskvalifikovat nereálné časy. Na tři vítěze ve všech věkových kategoriích čekají ceny! Soutěžní kategorie jsou do 6 let, do 9 let, do 12 let a do 15 let.

Dodržujte prosím platná vládní opatření, noste respirátory, dodržujte 2m rozestupy a nekumulujte se v jednom místě. Rodiče přebírají zodpovědnost za své děti.

Čtyřtýdenní výzva Neseď! Makej! se u Liberečanů setkala s velkým ohlasem a tak si vyprosili její pokračování. Uvidíme, jestli i tato bude poslední.

Jana