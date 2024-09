Divadlo STAR se pyšní svým zpracováním, neboť během představení dětské diváky vtahuje přímo do děje, což je pro děti ohromující. V Brodě tedy nebude chybět ani Elsa, Anna nebo Olaf. Představení na motivy pohádky Ledové Království se uskuteční dne 29. září od 15 hodin v městském divadle.

,,Do libereckého kraje moc nejezdíme, ale moc se tam těšíme, neboť máme rádi nová místa," řekl ředitel David Kastl, který v muzikálu ztvárňuje jednu z postav, a to Kristoffa. Muzikál je vhodný pro děti od 3 let a trvá 60 minut plus krátká přestávka. Na konci je možnost vyfotit se s oblíbenými postavami. Vstupenky jsou v prodeji na stránkách Divadla STAR - www.divadlostar.com