V plánu jsou i speciální zábavné dílničky pro děti na školská témata pod vedením zkušených lektorů, divadlo pro malé i velké obstará známý moderní loutkář Ruda Hancvencl s autorskou pohádkou V jednom lese… Besedu na téma historie našich chalup povede Ivan Peřina z Národního památkového ústavu. Nebudou chybět prohlídky zajímavé památky, vděčné ochutnávky lokálních potravin, nabídka místního piva, v aktuálním počasí asi přijde vhod svlažení v Ještědském potoce. Inu, další stylová i dobová zábava…

„Jsme vděční, že naši Starou školu přijali místní i přespolní občané jako tradiční kulturní zastávku. Přes rok jsme tu zde měli na vystoupeních kapacitu stále naplněnou a teď se těšíme, že letos naplníme i školní zahradu. Věříme, že náš letošní program zaujme nejen výletníky, ale i rodiny s dětmi, pro které bude tentokrát velké i pestré zázemí ve všech směrech. Rozhodně se ale nemusejí bát přijít k nám i lidé bez dětí. Program je tu už naplánovaný opravdu pro všechny,“ slibuje čtenářům Deníku nový majitel historického objektu, zkušený hudebník David Landštof.

Dny lidové architektury na Liberecku každoročně seznamují veřejnost s lidovými stavbami, které představují tradiční život na vesnici. Stará škola v obci Křižany se pak snaží dokázat, že ani tradiční česká kulturní památka v současnosti nemusí být jen a pouze skanzen. A že život v ní může být aktivní i pestrý v souladu i s respektem k bohaté tradici.

Stará škola Křižany leží na žitavské části Svatojakubské cesty přímo na hranicích Přírodního parku Ještěd. Původně zájezdní hostinec zde sloužil po většinu své existence jako národní škola, a to vlastně až do 2. poloviny minulého století. Chátrající dům následně pak začal jeho nový vlastník rekonstruovat během roku 2019, ovšem až loni v létě poprvé objekt otevřel také pro veřejnost – a to s mnoha kulturními aktivitami.

Doprovodný program Školní Tranzistor v rámci Dnů lidové architektury se zde odehraje už v neděli 24. července v budově Staré školy v Křižanech čp. 136, a to v čase od 13 až do 20 hodin. Vstupné zde ovšem bude zcela dobrovolné. Celou zábavnou i osvětovou akci tu podpoří Liberecký kraj, sama obec Křižany, Spolek pro obnovu Staré školy Křižany i další nadšení podporovatelé.

Více informací je na webu památky Stará škola Křižany, a to www.staraskolakrizany.cz.

