Bílí Tygři se rozhodli centru Naděje pomoci a v duchu Vánoc vyrazili do jeho sídla. Hokejisté Patrik Augusta, Marek Zachar, Jan Štibingr a Jan Ordoš nachystali velký hrnec s gulášovou polévkou a zamířili mezi klienty. Kouč Tygrů k tomu přidal rovněž pytel s oblečením, které centrum Naděje rozdá mezi potřebné.

Běžné vydávání polévky se rychle změnilo v družnou debatu. Tygři si vyslechli silné příběhy, které dovedly klienty do jejich svízelné situace, především však svou návštěvou celé centrum Naděje potěšili. "Bylo to to nejmenší, co jsme mohli pro lidi bez stálého domova udělat. Spíše je třeba smeknout před těmi, kteří to dělají na každodenní bázi," popisoval návštěvu Patrik Augusta.

Také zaměstnancům centra Naděje udělala návštěva velkou radost. „Před Vánoci si na nás občas někdo vzpomene, takovouto vzácnou návštěvu jsme tu ale měli poprvé. Tygři si nás sami vybrali s tím, že takovou organizaci, jakou jsme my, ještě nepodpořili. Zajímali se o lidi, kteří jsou více na okraji společnosti, a postarali se jim tak o velký zážitek,“ popisoval koordinátor libereckého centra Naděje Pavel Matějka.

Pomáhejte s Tygry



Chcete se připojit k Bílým Tygrům? Nejen během Vánoc máte možnost. Liberecké centrum Naděje můžete podpořit finančním darem na účet 226069916/0300, případně věcným darem v podobě vámi nevyužívaného či vyřazeného oblečení.

Martin Kadlec