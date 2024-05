Na jaře letošního roku se završuje tříletý projekt spolku Čmelák na podporu výskytu tisu červeného v Libereckém kraji. S podporou Norských fondů mohl liberecký spolek pracovat na jeho zmapování, sběru semen, pěstování i výsadbách.

Návrat tisů do Libereckého kraje. | Foto: Foto: Spolek Čmelák

Tis červený je naší nejvzácnější původní dřevinou. Už od středověku z naší krajiny díky činnosti člověka vytrvale mizí, dnes je to zvláště chráněný silně ohrožený druh. Většina lidí ho z přírody ani nezná, potkává ho jen jako keřový zahradnický kultivar na zahradách nebo v živých plotech. Přitom je to jeden z nejkrásnějších a nejzajímavějších českých stromů.

Hlavní aktivitou projektu byla výsadba 1000 nových sazenic do lesních porostů na celkem 40 lokalitách. Zároveň jsme vytipovali další stanoviště pro výsadby v budoucích letech. „Tis se nám podařilo navrátit do lesů prakticky po celém kraji. Navíc jsme vysadili i 25 velkých dvoumetrových sazenic na další lokality ve volné krajině, které začnou dříve plodit a ptáci mohou jejich semena roznášet do okolí. Doufáme, že náš projekt napomohl obrátit dlouhodobý trend úbytku tohoto druhu v krajině a že teď už budou tisy v Libereckém kraji jen přibývat.“ říká Jiří Antl, koordinátor projektu.

Projekt se nezabýval jen výsadbami. Velmi důležitou součástí bylo i zmapování stávajících tisů v krajině. Za dobu trvání projektu se podařilo nalézt a zaznamenat 700 tisů nad 1 metr výšky, vytipovat stromy vhodné pro sběr semen a sebrat okolo 100 kilogramů osiva pro vypěstování dalších sazenic. Na základě údajů získaných z projektu vznikla i studie, která by měla zajistit dlouhodobou podporu tisové populace v Libereckém kraji.

Na projekt se podařilo z Norských fondů získat 1,7 miliónu korun, další více než milión musela organizace Čmelák zajistit sama. Podařilo se to díky menším projektům, ale také díky příspěvkům individuálních dárců. Pro podporu tisu má spolek Čmelák spuštěnou i veřejnou sbírku na portálu Darujme.cz..

„Skončením projektu záchrana tisu v Libereckém kraji rozhodně nekončí. Náš spolek se této dřevině věnuje již více než 25 let a na výsadbu čekají v našich školkách další stovky sazenic.“ dodal na závěr Jiří Antl.