„Doporučuji vydat se co nejdříve na Frýdlantsko za krásně podzimně zbarvenými stromy dřív, než opadá listí. Třeba právě do Dětřichova a jeho okolí. A až si okolí Dětřichova projdete, můžete pokračovat třeba několik kilometrů dlouhou alejí do Kunratic,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Putování začíná u kostelní brány před obecním úřadem v Dětřichově, kde cestu ukáže mapka; lze si ji také prohlédnout v telefonu po načtení QR kódu. Výprava to není dvakrát veselá, přibližuje tragédii pěti lidí. O smrt čtyř z nich se přičinil někdo jiný, jen poslední úmrtí bylo v důsledku nehody.

Stezka má celkem šest zastavení. Prvním z nich je Malikův náhrobek: polesného Franze Malika 20. listopadu 1870 v lesích nad Dětřichovem smrtelně postřelili pytláci. Druhou zastávkou je Malá clam-gallasovská obora a třetí Malikův kříž – místo, kde polesného zastřelil pytlák Anton Rieger. Čtvrté zastavení ukazuje skryté skvosty pod Pěticestím.

Na páté zastávce se nalézá pomníček Hubových a kočího Součka. Nadlesní Hub a jeho žena byli zavražděni po konci války z 9. na 10. května 1945 spolu se svou hospodyní za to, že údajně pomáhali prchajícím německým vojákům; kočí Souček zahynul tragicky poblíž při svážení dřeva. Putování končí připomínkou vypálení hájovny nadlesního Huba 18. května 1945. Její torzo jako memento stojí v lese dodnes.

Jan Mikulička, Liberecký kraj