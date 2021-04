Rozhodně nechci v dnešní již tak dost nervózní době kritizovat. Naopak, ať se to dokonce někomu i nelíbí přiznejme si, že město má díky svému dopravnímu podniku slušnou a fungující místní hromadnou dopravu. I kraj svoji organizací KORID vytváří na úseku krajské dopravy docela moderní a fungující stav. Určitě je také průběžně vidět snaha, pokud to je možné, spoustu věcí ještě zlepšovat.

Co pak ale není dobré, je stavební stav komunikací, na kterých se výše uvedená doprava provozuje, včetně té individuální. A tady je čas na ty provokující údaje. To abychom se příliš neuspokojovali, co jsme za třeba těch posledních 20 let postavili a tím dopravě pomohli. V Liberci jsme v období sedmdesátých let postavili pěknou řadu komunikací a začali tak budovat městský systém.

Můžeme starším připomenout a mladším citovat propojování velkých libereckých sídlišť: Dvorská, Nová Pavlovická, Broumovská, Rochlická, Krejčího, Nová Chrastavská propojením Sokolské do Londýnské. První přestavba Šaldova náměstí a mimoúrovňové křížení u divadla Rumjancevova. V roce 1976 přivedení silnice I/35 od Doubí novou trasou k ulici Doubské mimoúrovňově mimo oblast Rochlice. V období 1982-93 pak celý soubor magistrálního průtahu I/35 jako čtyřpruhové komunikace v délce 4,5 km s všemi křižovatkami jako mimoúrovňovými a tunelem u nádraží.

Určitě k tomu taky musíme započítat celou trasu ulice České mládeže. Následně i stavbu ploch nového autobusového nádraží nad libereckým tunelem. S časovým odstupem i silnici I/14 na Rochlice a Kunratice směr Jablonec, která tak dokončila vyloučení silnic I. třídy z centra. V období 1990-2005 jsme dokázali rekonstruovat, vlastně ale postavit, novou dvojkolejnou tramvajovou trať v délce cca 6 km od Lidových Sadů až do Horniho Hanychova. A to v celém profilu ulice včetně všech inženýrských sítí. K tomu terminál MHD v centru, ulici Tatranskou a třeba i Pražskou ulici, a tu za 4 měsíce prakticky za provozu. Můžeme k tomu zmínit i parkovací komplex na konečné tramvaje v Horním Hanychově.

Z dob historického dopravního chaosu města se vytvářela systematicky budovaná nová dopravní síť. Objektivně musíme také uvést, že tempo přestavby dopravní infrastruktury, jak to je v současnosti nazýváno, má své meze. Nelze nezdůraznit, že prioritou je vždy bezproblémový a bezpečný chod celého města s prioritami investic do zdravotnictví, zásobování energiemi atd. Ale přece jenom i tak musí být investice do dopravy, bez které se zpravidla neobejde žádná lidská činnost.

Otázka tedy je, co nastalo po tomto, dá se říci plodném období. Ano určitě čas oprav, protože zub času vlastně silný provoz a povětrnostní podmínky si v určitých cyklech opravy vyžadují, a to dříve než se stávají havarijními. To je určitě správné. A právě zde bych také v minulém období neoplýval radostí. „Rychlost“ oprav takových jako třeba tř. M. Horákové a mnoha dalších jako Metelkovy, Vítězné a Šamánkovy nás docela zaskočila.

Tak trochu za dlouhé doby se stydí i samotní zhotovitelé prací, neboť doba provádění je již skryta v samotném zadání investora. Konečně se dostávám k tomu, co mě vyprovokovalo napsat něco jako výzvu ke zlepšení stavu příprav a organizování těchto prací. Byla to publikovaná zpráva, že krom jiného se bude v Liberci v centru 6 let opravovat trasa ulic Jablonecká - Šaldovo náměstí - Sokolská cca 1,2 km dlouhá. Nevím zda včetně i spojky nové ulice Pastýřská v délce 0,4 km, která je 40 roků oddalována přes svoji velkou dopravní funkci. Určitě také s vazbou na připravovanou opravu. Mimo jiné její realizace byla sledována jako následná po stavbě mimoúrovňové křižovatky Rumjancevova u divadla tj v roce 1971. Náročnost stavby je náročností i přípravy, zadání a realizace.

Aby takové práce byly rychlé a minimálně zasahovaly do dopravy i životního prostředí, je třeba docílit soustředění potřebných financí na provedení celého díla. Následně pod heslem jedno zadání, jeden projektant, jedno stavební povolení, jeden hlavní (generální) vybraný vzešlý ze soutěže. Jedině to pak může docílit sestavení harmonogramu prací, kde se práce a činnost subdodavatelů prolíná podle technologie s vyhodnocením nejkratší (kritické) doby výstavby. Tedy ne postupně jeden po druhém, kdy nejdříve investor kanalizace a vody, pak druhý plyn, třetí kabely elektriky… Ale najednou s prolínáním prací dle takto sestaveného harmonogramu.

Snad vás už nebudu dále obtěžovat co a jak by mělo být, všichni zúčastnění to většinou vědí, zbývá jen vytvořit podmínky a tak začít pracovat. Pak se snad budeme chodit dívat na koncert stavebních strojů a barev výstražných vest a přileb pracovníků zúčastněných firem. A protože krom oprav je stále před námi dostavba některých úseků komunikační sítě, tak dle finančních možností a pořadí důležitosti uvidíme pracovní koncert i na dalších stavbách.

P. K., Liberec