Když v roce 2 000 Hanka Hajnová s Petrou Houškovou (tenkrát Vlkovou) zakládaly v Turnově rodinné centrum, určitě je nenapadlo, že pro svou iniciativu zvolily dokonalý letopočet. O dvacet let později to totiž vypadá moc hezky – uhlazeně, kulatě – 20 ve 2020.

Oslava 20. narozenin Náruče. | Foto: Náruč

Za dvacet let existence prošlo Náručí tisíce lidí a jednorázová oslava by byla nereálná – Sokolovna, kde sídlíme, je sice veliká, ale ne nafukovací. Proto budeme naše jubileum připomínat po celý rok a slavení si užijeme postupně v menších dávkách. První akce byla naplánována záhy po Novém roce – 10. ledna, kdy jsme do Náruče pozvali významné městské a krajské činovníky a hlavně bývalé zaměstnance a jejich rodiny s dětmi. No… ony už to často vůbec nejsou děti, ale dospělé slečny a mladíci, což některým z nás způsobilo lehký šok. Nakonec se nás sešlo okolo stovky a Náruč doslova praskala ve švech. Proslovy byly plné díků a také nostalgie, zakladatelka Hanka Hajnová vzpomínala, jak se rodil název „Náruč“ – dodnes tak dokonalý, všeříkající a všeobjímající…