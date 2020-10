Národní certifikát kvality pro školu ve Stráži nad Nisou

Veliký úspěch zažívá škola ve Stráži nad Nisou, získala Národní certifikát kvality. Dva roky se tamější žáci věnovali mezinárodní spolupráci se svými německými, portugalskými, španělskými a italskými partnery.

Projekt School Web Radio: Here We Are byl založen na rozvoji spolupráce, empatie a demokratického myšlení. | Foto: ZŠ