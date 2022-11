„Jsem moc ráda, že se nám i letos podařilo sehnat špičkové lektory. Je skvělé, že můžeme dát Liberečákům šanci poznat divadlo zblízka,“ říká Eliška Jansová, která má celý EFIX klub a workshopy na starost.

Letošní ročník nese název: NAJDI SE, kterému odpovídá i koncept našeho vizuálu. Nově máme pro absolventy kurzů možnost získat certifikát po vychození šesti nebo dvanácti workshopů. Certifikát Divadlo v praxi získá účastník po absolvování jednoho semestru kurzu. Absolvent ročního kurzu obdrží certifikát Divadlo v praxi při DFXŠ. Nová workshopová sezona nabídne rozmanitý základ nejen divadelní praxe, kterýsi lze zapsat např. do životopisu.

Workshopy 2022 /2023

Pondělní odpoledne, od 16 do 19 hodin v Malém divadle, s profíky ve svém oboru. Cena jednoho workshopu je 200 Kč pro členy EFIX klubu, 280 Kč pro nečleny.

Výhodné permanentky:

AKCE DIVADELNÍ NADŠENEC: permanentka na 7 vstupů + 1 ZDARMA = 1250 Kč (cena za 1 vstup 156 Kč)

AKCE DIVADELNÍ FANATIK: permanentka na 13 vstupů (lístky na všechny workshopy) = 1850 Kč (cena za 1 vstup 142 Kč)

REZERVACE WORKSHOPŮ

Probíhá obdobně jako u rezervace představení přes rezervační systém. Pokud má zájemce permanentku, vybere místo s permanentkou, které bude stát 0 Kč a workshop se z permanentky odškrtne před začátkem workshopu přímo v Malém divadle. Pokud chce zájemce na workshop jednou za čas, zarezervuje si místo klasicky za plnou cenu tedy 280 Kč (nečlen klubu).

Na workshop lze přijít i na poslední chvíli a zaplatit na místě, ale pořadatelé mají možnost z důvodu plnéobsazenosti zájemce odmítnout.

EFIX KLUB

Pro koho je EFIX? Pro studenty od 14 do 26 let.

Jak to funguje? Studenti se zdarma přihlásí do klubu přes formulář na stránkách divadla. Do 14 dnů budoumít na pokladně divadla připravenou průkazku a stávají se členem EFIX klubu.

Jaké jsou výhody?

• Levnější vstupenky na představení

• Besedy po představení

• Prohlídky divadla

• Možnost zahrát si v inscenacích DFXŠ

• Možnost setkávání studentů a divadelníků

• Přístup do zákulisí a na zkoušky

• Přístup k nejčerstvějším informacím o mimořádných akcích

• Přímou komunikaci – člen se může obrátit přímo na pořadatele nebo si může najít přátele mezi ostatními studenty a chodit do divadla společně

• Sleva a možnost přednostního přihlášení na letní čtyřdenní workshopy Ochutnejte divadlo

• Workshopy s herci libereckého divadla i s hosty, kteří jsou špičkami v oboru

RYCHLÝ PŘEHLED WORKSHOPŮ 2022/23

24. 10. Eliška Jansová – Jak správně mluvit

17. 11. Pavol Seriš – Fyzické divadlo

21. 11. Pavel Rychta – Objev svého Clowna

12. 12. Janka Ryšánek Schmiedtová – 100 způsobů, jak zahrát dialog

9. 1. Herci, režiséři a dramaturgové DFXŠ - Práce s trémou, přijímačky na nečisto

6. 2. Ondřej Kolín – Improvizace

13. 2. Veronika Janků – Herectví s Veronikou

6. 3. Ondřej Kolín a Eliška Jansová – Famfrpál v průběhu věků

20. 3. Jakub Nvota – Jak napsat hru

duben Jiří Mádl – Herec ve filmu

17. 4. Jakub Kabeš – V kůži libereckého herce

15. 5. Eva Hacurová – Fantazie

5. 6. Eliška Jansová – Herec v pohybu, tanec v herci

červen Divadelní stopovaná

Eleonora Kočí, Divadlo F. X. Šaldy Liberec