Kdo po cestě za přírodními unikáty nasbírá alespoň 30litrový pytel odpadků, má šanci vyhrát pitný režim až na čtvrt roku. Za letní výletovou soutěží stojí Nadace Partnerství spolu s Ukliďme Česko a partnerem soutěže Ondrášovka. Více na www.stromroku.cz/vylety.

V Libereckém kraji jsou tři vítězové ankety - Dub ochránce ve Višňové, Kostelská lípa a Tatobitská tisíciletá lípa.

„Každý, kdo během léta navštíví alespoň 3 z 19 historických vítězů ankety, posbírá po cestě alespoň jeden pytel odpadků, vyfotí se s ním a pošle fotku na stromroku@nadacepartnerstvi.cz spolu s tipem, kolik pytlů odpadků se během prázdninové akce posbírá, bude zařazen do soutěže. 3 účastníci, jejichž tipy budou nejblíže skutečnosti, v září dostanou pitný režim přírodní minerálky Ondrášovka po dobu až 3 měsíců,“ vysvětluje pravidla koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža z Nadace Partnerství.

Výlety ke stromům budou i součástí úklidové mapy oblíbené dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Letní prázdniny si tak mohou zpestřit výlety k významným stromům i dobrovolníci, kteří jsou zvyklí uklízet na jaře či při podzimním Celosvětovém úklidovém dni, který letos připadá na 18. září. Spolupráce Nadace partnerství a spolku Ukliďme Česko je logickým pokračováním letošní společné iniciativy „Na jaře uklidíme, na podzim zasadíme“.

„Minerální voda Ondrášovka patří mezi nejstarší minerálky v České republice. Kořeny historie naší značky sahají až do 13. století. A protože v nás začala kořenit láska ke stromům, rozhodli jsme se, že podpoříme nejen ty v okolí našeho závodu, ale i jiné vzácné stromy v dalších regionech. A proto jsme se stali partnery ankety Strom roku. Chceme tím přispět k tomu, že i jinde pomůžeme zachovat staré kořeny i pro další generace,“ dodává Kateřina Ceralová, senior brand manager z Ondrášovky.

Anketa Strom roku vznikla v roce 2000 v Brně, založil ji místní Svaz ochránců Přírody. Před 20 lety převzala anketu Nadace Partnerství, která z ní vybudovala celorepublikovou a nakonec i celosvětovou soutěž. Za tu dobu do ní lidé přihlásili 1 531 stromů, do jejich podpory se zapojilo 728 843 hlasujících. Smyslem ankety je ochrana významných stromů a podpora výsadeb nových. Ve zpoplatněném hlasování se tak podařilo od drobných dárců vybrat přes 2,7 milionu korun. Letošní hlasování v jubilejním 20. ročníku probíhá až do 12. září na www.stromroku.cz.

David Kopecký