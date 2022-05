Než budou klapky v květnu ve Zlíně vydraženy, aby podpořily začínající filmaře, putují v rámci Klapka Tour ve vybraných městech po celé České republice. V uplynulých dnech byly vystaveny v Liberci – Vratislavicích nad Nisou, v Rodném domě Ferdinanda Porscheho. Výstava ukázala více než 120 klapek od výtvarníků zvučných jmen, které jsou součástí letošního 25. Salonu filmových klapek. Unikátní projekt, do kterého výtvarníci vkládají svá díla následně dražená během Zlín Film Festivalu, pomáhá z výtěžku financovat práce studentů filmových škol a začínajících filmařů.

Svými klapkami se do Salonu pravidelně zapojují například Kristian Kodet, Iva Hüttnerová, Kateřina Miler nebo Jiří Slíva. „Je pro nás potěšením a ctí, že jsme letos přebrali v pořadí již 10. klapku od pana Jaroslava Němečka, autora nejdéle nepřetržitě vydávaného dětského komiksu. Jeho Čtyřlístek četlo, čte a, pevně věříme, že nadále bude číst, mnoho generací,“ uvedl předseda správní rady Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN Čestmír Vančura.

Mezi přispívajícími výtvarníky jsou i takoví, kteří se účastní nepřetržitě od prvního ročníku – Miroslav Göttlich, František Květoň a Ivan Baborák. Autoři pak pocházejí nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Z největší dálky doputovala klapka od Ludmily Zemanové, dcery režiséra Karla Zemana, která žije v Kanadě.

Umělci nejsou ve své tvorbě nijak omezeni, proto jsou klapky pestré jak tematicky, tak použitou technikou. Kromě olejomalby je tak na klapkách vidět také akryl, suchá jehla, kašírovaná sádra, svařovaná ocel, dřevořezba, koláže, sklo nebo keramika. Mezi motivy se objevuje vzpomínka na Libuši Šafránkovou a Karla Lopraise, výročí 110 let od narození výtvarníka Jiřího Trnky nebo téma 700 let do první písemné zmínky města Zlína.

Kolekce klapek se po výstavě v Liberci přesunula do Muzea ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi a následně do Brna. Poslední zastávkou je Zlín, kde v Kongresovém centru 29. května ve 13 hodin proběhne dražba klapek.

Z výtěžku aukce klapek jsou již tradičně podporovány filmové projekty studentů filmových škol a dalších mladých tvůrců. O finanční podporu se u Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN mohou ucházet autorské snímky hrané, animované i ty pohybující se na hranici dokumentu. „Důkazem, že se peníze vynakládají smysluplně, jsou úspěchy podpořených filmů nejen v České republice, ale i v zahraničí,“ uvedla Markéta Pášmová, umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu a dodala: „Nejčerstvějším je Český lev za nejlepší krátký film a cena Magnesia za nejlepší studentský snímek – obě tato ocenění získal snímek Milý tati režisérky Diany Cam Van Nguyen.“

Za celou historii Salonu filmových klapek bylo vydraženo 2 749 umělecky ztvárněných klapek a celkově vynesly již 40 989 000 Kč. Nejúspěšnější je stále klapka Libora Vojkůvky „Touhy plná, klapka rozevřená“, kterou zájemce v roce 2008 zakoupil za 199 tisíc korun. Kompletní kolekce je k vidění na webu salonfilmovychklapek.cz, který obsahuje přehled všech klapek ze všech uplynulých 24 ročníků Salonu, navíc přidává informace o jednotlivých autorech a další zajímavosti.

Kateřina Martykánová