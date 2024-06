Věděli jste, že cestovat se dá tak, že olíznete název lokality a pak se ocitnete na místě? Pro Knihosaura je tohle naprosto běžný způsob cestování. Stejně jako to, že má hlavu plnou písmen. To jsou některé výsledky z průzkumu dětí z Frýdlantska, kterému se věnovaly v tomto školním roce.

Knihousaurus, Frýdlantsko. | Foto: Foto: MAP Frýdlantsko IV

Své poznatky zúročily ve vlastních encyklopediích o tomto plyšovém (ne živočišném) druhu, který na první pohled vypadá jako obyčejný dinosaurus. Kdo chce vědět víc, může si do půlky června zajet do Levandulovny v Raspenavě, vystoupat po dřevěných schodech do voňavé sušárny na půdě a důkladně se seznámit s dalšími specialitami tohoto druhu. Výstava encyklopedických tabulí bude od září putovat po Frýdlantsku.

“Knihosaura zná už 380 dětí z dvaceti tříd z místních škol. Posílá totiž dětem knihy, které stojí za to si přečíst, a každý rok je vyzve k nějaké akci. Letos měly tvořit encyklopedie,” vysvětluje Markéta Pézlová z projektu MAP Frýdlantsko, která stojí za touto bohulibou aktivitou spolu s učitelkou Karolínou Blažkovou ze školy v Jindřichovicích pod Smrkem. Loni se tak děti učily tvořit komiks, předloni legendu.

Slavnostní odhalení jejich výtvorů probíhá každoročně v květnu, kdy se děti, učitelky i celé rodiny sjedou na vybrané místo na Frýdlantsku. Letos to byla právě Levandulovna, kdy jedno sobotní odpoledne ožilo díky vystoupením pěti skupin ze čtyř základních škol. Téměř dvě stovky malých i velkých fanoušků a fanynek zhlédly divadelní hru od třeťáků z Dětřichova se zápletkou o vysvobození spolužáka, kterému nešlo čtení, z frýdlantského zámku. Nohy i boky přítomných rozpohybovaly dvě taneční sestavy dívčin z Bílého Potoka a bránice a obličejové svaly zase vystoupení dětí z Raspenavy, které bylo plné vtipů. Frýdlantští třeťáci sehráli scénku, v níž hudební skupina natáčí svůj klip, dokonce si připravili i rekvizity a nechyběly ani kostýmy jako vystřižené z 80. let.

Na závěr dětských vystoupení zazněla společně zpívaná Knihosauří hymna. Tu složili vloni učitelé a děti v Bílém Potoce a letos se rozrostla osloky, které vytvořily jednotlivé zapojené třídy.

“Děkujeme všem učitelkám, které se s dětmi zapojily, a těšíme se, co si Knihosaurus připraví příští rok,” dodává Lucie Winklerová, vedoucí projektu MAP Frýdlantsko.

V projektu Místní akční plán Frýdlantsko IV se zástupci škol, neziskovek a obcí společně setkávají a přemýšlí, co by se dalo na Frýdlantsku ve vzdělávání zlepšit. Mapujeme vzdělávání na Frýdlantsku, aby naše děti měly lepší šance ve škole i v životě. Setkáváme se a spolupracujeme, aby každá škola nemusela bojovat sama.Projekt je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem. Eva Dušková, koordinátorka projektu MAP Frýdlantsko IV

