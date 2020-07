„Důvod je prostý,“ říká umělecká ředitelka a jedna z protagonistek koncertu, sopranistka Karolína Cingrošová. „Potřebujeme, aby už byla tma. Celý koncert se totiž odehraje ve světle desítek svíček.“ Společně s mladou operní a koncertní zpěvačkou vystoupí známá varhanice a cembalistka Michaela Káčerková, která bude ovšem tentokrát hrát jen na cembalo, a profesor Pražské konzervatoře, hobojista Jan Thuri.

„Markvartický kostel svatého Jiljí je půvabná barokní stavba,“ dodává Karolína Cingrošová. „Právě to mě inspirovalo k myšlence, aby v té v magické atmosféře letního večera zněla jen barokní hudba. Budou to skladby Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho, Henryho Purcella anebo Georga Friedricha Händela. Vybrali jsme vesměs nádherné a slavné melodie, které posluchače jistě potěší. Musím také říct, že v tomto kostele vystupuji rok co rok už několik let a že jsem si ho opravdu zamilovala. Moc mě baví pozorovat, jak se mu díky místním navrací někdejší krása.“

Do postupné opravy kostela se pustili členové místního Spolku přátel Markvarticka. A podporuje je i obec v čele se starostkou Hanou Zörklerovou, která říká: „Hnacím motorem oprav je spolek.“ Povedlo se už opravit márnici v sousedství kostela a zřídit v ní jedinečnou kostnici. Vloni orlojník Staroměstského orloje v Praze, akademický sochař Petr Skála, dokončil opravu věžních hodin. Letos se fasáda na věži kostela zaskvěla novou barvou a ve veřejné sbírce dávají Markvartičtí dohromady částku potřebnou na opravu varhan.

„Náš kostel svatého Jiljí si to rozhodně zaslouží,“ říká člen spolku Petr Brabec, jinak místní chalupář. „Jeho současná podoba je barokní, ale v sakristii se klene starší, pozdně gotická klenba, která naznačuje, že současná budova vznikla přestavbou ještě staršího objektu. Nádherný je rokokový oltář se sochami světců. A stojí za to projít se i po hřbitově se starými náhrobníky.“

A neobávají se pořadatelé, že posluchači tak pozdě, až ve 22 hodin, na koncert nedorazí? „Věříme, že romantický zážitek, který jim nabízíme, je natolik lákavý, že přijdou, a to jak místní, tak i turisté, kteří v těchto dnech a týdnech zaplnili Sobotecko,“ usmívá se ředitel festivalu, rozhlasový a televizní moderátor Václav Žmolík. Dodejme, že vstupné na koncert je dobrovolné.

Václav Srbek