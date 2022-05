Michal Hrůza založil pop rockové Ready Kirken. Coby zpěvák, skladatel, textař, zakládající člen, dlouholetý frontman i tvář a kytarista Kirkenů složil a napsal víc než 50 písní i textů. Od roku 2006 jede sólo dráhu, když založil Kapelu Hrůzy, jednu z vlajkových lodí hudební firmy Universal Music. Díky ní i sobě se loni na podzim ohlédl na úctyhodném trojCD, připomínajícím kupu Michalových hitů hitparádových i filmových. Z TV tu nechybí důležitý seriálový hit z Vyprávěj. Hrůza má ve filmových klipech asi nejvíc našich hostujících zpěvaček všech barev hlasů i půvabů.

Hitmaker zkrátka loni v srpnu slavil Padesátku a jako dárek si nadělil 1. kompletní Best of výběr s názvem Hity & Příběhy. Trojalbum 37 největších Michalových hitů mapuje jeho 20letou kariéru z let 2001 - 2021, spolupráci se skupinou Ready Kirken i s Kapelou Hrůzy. „Krom nej skladeb, které znáte z rádií, filmů i koncertů i festivalů, má komplet i zbrusu nový singl Nahoru jako lyric video od Matyáše Vordy, tvůrce, stage designéra i ex bubeníka kapely Mandrage. Trojalbum je k mání fyzicky v kamenných obchodech i na streamingových službách,“ řekla Deníku Tereza Burdová v Universal Music.

„Uvědomil jsem si, že je těžké vybrat 37 písní, které mi vyšly za posledních 20 let. Tak jsme se rozhodli rozdělit album na tři témata: hity, duety i písně z filmů a TV seriálů či dokumentů,“ hlásí Hrůza, rodák z Turnova. První část má hity Černý brejle, Zejtra mám i Namaluj svítání, v duetech se objeví i Duše do vesmíru s Klárou Vytiskovou a Píseň kovbojská, překvapení s Lenkou Dusilovou. Jistotou je tu do dneška nejstreamovanější Michalův hit Zakázané uvolnění, Pro Emu z filmové části netřeba představovat. Překvapí tu úspěšný filmový komediální klip Padesátka ze stejnojmenného filmu režiséra Vojty Kotka. Tak, jako jsou některé hry Divadla Járy Cimrmana úspěšné zvlášť na Litoměřicku, velké nadšení u fanoušků Michala Hrůzy má Padesátka má právě na Liberecku.

Součástí trojalba je i novinka Nahoru. Hrůza ji točil s producentem Janem Horáčkem, do loňska členem Mekyho kapely. Po nedávném úmrtí slovenského hudební legendy je ale právě Horáček, muzikant Mekym zaslouženě chválený, nováček Kapely Hrůzy. „Nejdůležitější sdělení písně Nahoru je v její naději, že vše komplikované i těžké brzy skončí. Vznikla, neb vyjadřuje mé vnímání budoucnosti a vychází z mého tápání i nevědění co dál. Asi podobnou zkušenost má dost lidí,“ soudí Hrůza. „Základní pravidlo mého skládání je pravda. Někdy těžká, jindy bláznivá, ale poslední dobou cítím, že se vše v dobré obrátí,“ dodává k rekapitulaci své dosavadní tvorby hitmaker Hrůza.

Vstupenky na páteční koncert ve Vratislavicích jsou za 450 Kč k dostání na evstupenka.cz.

