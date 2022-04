„Hlavním tématem tohoto druhého setkání s obyvateli Frýdlantu opravdu byla městská policie. Poté, co k 31. 12. 2021 museli Frýdlant opustit strážníci Městské policie Liberec, jsme zůstali bez dohledu strážníků a ve městě je to vidět a cítit. Chybí dohled, možnost obrátit se na strážníky ve chvíli, kdy se někdo prohřešuje třeba proti veřejnému pořádku, protože státní policie všechno sama nezastane. Už na začátku tohoto roku jsme proto zřídili svoji městskou policii, ale proces jejího vzniku je poměrně dlouhý a nebylo možné zajistit hlídky hned z kraje roku. Jako reálné vidím, že by jedna hlídka mohla do ulic Frýdlantu vyrazit už v květnu,“ říká místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer. Lidé na strážníky spoléhají například kvůli dohledu nad dodržováním pořádku ve městě, nad dodržováním nočního klidu či při potížích s opilci v nočních hodinách. Slibují si také méně potíží s problémovou mládeží nejen v blízkosti škol.

Na setkání v klubovně zahrádkářů se ale stihla probrat i další témata, která místní občany trápí. Hovořilo se například o nepořádku na cyklostezce v Bělíkově ulici, přičemž na jeho řešení se bude podílet i Střední škola hospodářská a lesnická, o nutné obnově parkoviště u hřbitova, obyvatelé upozornili na nefunkční lampu či na staré a proschlé topoly u Rákosníčkova hřiště. Ty proto čeká dendrologický posudek. „Hovořilo se také o ceně vody ve Frýdlantu a na Frýdlantsku. Vysvětlil jsem, že Frýdlant dělá vše pro to, aby obyvatele dále nezatěžoval nutnými investicemi. To znamená, že po Frýdlantské vodárenské společnosti nevymáhá žádné úvěrování při rekonstrukci svých silnic, kde se vodárenská infrastruktura obnovuje a řeší to úpisy z akcií. A že cenu vody tvoří vysoké energie a také investice do údržby, výstavby a oprav vodárenské sítě, která musí být udržována jako provozuschopná,“ dodává Dan Ramzer.

„Lidé na nás byli připravení a to je vždycky skvělá zpráva. Protože právě jejich podněty nám pomáhají vidět Frýdlant ještě otevřenějšíma očima. Pomáhají nám vidět i ty problémy, o kterých jsme neměli ani ponětí a až díky podnětům občanů je tu možnost je řešit,“ říká starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Na svůj seznam věcí k vyřešení si zapsal hned několik podnětů. Další, jako například nepořádek u některých soukromých domů, jsou ale během na dlouhou trať, ve kterém může město jen vyvíjet tlak na majitele, aby došlo k nápravě.

Starosta si také pochvaluje, že setkání s občany je i skvělou společenskou akcí, která je v pocovidové době skvělou příležitostí se sejít. „Na těchto setkáních s občany v terénu se potkáváme s příjemnými a činorodými lidmi, kterým není kvalita života ve Frýdlantě lhostejná a to je inspirující. V pondělí jsem se u zahrádkářů mimo jiné potkal i se svojí paní učitelkou z první třídy a bylo to moc milé setkání. Už teď se těším na další setkání při dalších zastaveních našeho seriálu. Nejbližší bude ve středu 6. dubna 2022 v klubovně Českého svazu chovatelů v Kodešově ulici,“ uzavírá starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Seznam všech plánovaných setkání s občany v terénu pro jaro 2022:

6. dubna 2022

v klubovně Českého svazu chovatelů v Kodešově ulici

11. dubna 2022

v prostorách hasičské zbrojnice na Větrově

25. dubna 2022

v Albrechticích

2. května 2022

v prostorách základní školy v Bělíkově ulici, v jídelně

4. května 2022

v prostorách rozhledny

Začátek je vždy v 18.00 hodin.

Martina Petrášková, Město Frýdlant