Za přínos v oblasti vzdělávání obdržel Medaili města Liberce pedagog, matematik a odbojář František Hercl. Ocenění převzal ve čtvrtek 13. dubna od primátora Liberce Jaroslava Zámečníka. Udělení medaile proběhlo u laureáta doma v Liberci za přítomnosti jeho rodiny. Františka Hercla na medaili navrhli bývalý ředitel střední průmyslové školy (SPŠSE) Josef Šorm a náměstek primátora Ivan Langr.

Medaili města Liberce obdržel František Hercl. | Foto: Město Liberec

Mgr. František Hercl v loňském roce oslavil 100. narozeniny, narodil se 8. listopadu 1922 v Praze. V mládí se zapojil do protinacistického odboje Národního obranného svazu. Jeho skupina byla v roce 1942 pozatýkána. František Hercl prošel za války věznicemi na Pankráci, v Terezíně i Budyšíně a nakonec byl v roce 1943 německým lidovým soudem v Drážďanech odsouzen na pět let vězení do káznice ve Straubingu.

Po osvobození vystudoval latinu a řečtinu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a později dálkově absolvoval studium matematiky a deskriptivní geometrie. Začal učit na základních i středních školách v Liberci i okolí. V září 1960 nastoupil na Střední průmyslovou školu strojní a elektrotechnickou v Liberci a působil tu zejména jako matematik až do roku 1996. Ve dvouletí do září 1968 také vykonával funkci zástupce ředitele školy.

Jana Kodymová, město Liberec