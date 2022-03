Do soutěže se mohou přihlásit všichni milovníci a nadšenci designu do 33 let, kteří mají ambici ovlivnit podobu českého designu. Termín pro zaslání přihlášky a soutěžního návrhu je 30. dubna 2022. Vyhlášení proběhne na podzim letošního roku a vítězné návrhy budou vystavené v rámci mezinárodní výstavy Designblok 2022. Vítěz získá kromě realizace svého návrhu a prezentace na slavnostním vyhlášení finanční odměnu ve výši 30 000 Kč a dvoudenní výlet do Itálie na výstavu Milan Design Week 2023.

Master of Crystal pořádá Preciosa ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Českou sklářskou společností, hlavním partnerem je Nadace Preciosa, mediálním partnerem pak nejčtenější odborný magazín o designu Czechdesign.cz. Soutěž je příležitostí pro všechny, kteří chtějí prezentovat své originální nápady, ať už se jedná o studenty či absolventy uměleckých škol, nebo mladé začínající tvůrce.

Dosud soutěží prošla řada mladých talentů, kteří jsou nyní uznávanými designéry, jako například David Valner, Jonáš Kobr, Klára Mikešová, Jakub Neufuss nebo Tereza Drobná. „Master of Crystal je skvělá šance pro všechny, kdo chtějí nastartovat svou dráhu v produktovém designu a dát o sobě vědět světu,“ říká Lucie Karlová, generální ředitelka Preciosa Lighting.

Nejlepší návrh soutěže vybere odborná porota, ve které zasednou sklářský umělec František Jungwirt, šéfredaktorka Czechdesign.cz Veronika Pařízková, designérka nominovaná na letošní cenu Czech Grand Design Tereza Drobná, režisér Jakub Jahn, generální ředitelka Preciosa Lighting Lucie Karlová a ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Milada Valečková.

Zadání 15. ročníku soutěže Master of Crystal vychází z velmi nové oblasti produktového designu a je to Light for Wellbeing. Soutěžící mají za úkol propojit světlo s křišťálem. Inspirací by jim mělo být pochopení toho, jak světlo ovlivňuje lidské pocity a nálady, jaký má vliv na život a jak je vnímáno během dne a roku.

Počátky wellbeing se datují k 60. letům ve Spojených státech amerických odkud posléze dorazil i do Evropy. „Pro současnou generaci, na rozdíl od svých prarodičů, wellbeing znamená protipól pracovního života. Často dokonce považuje #mujcas za svou nejdůležitější životní prioritu. To, jak dnešní doba mění vnímání wellness a jestli se nejedná jen o prázdné reklamní fráze, je velkou výzvou pro mladé tvůrce a designéry a těším se na nápady, které nám účastníci soutěže Master of Crystal představí,“ dodává Michael Vasku.

Soutěž Master of Crystal pořádá Preciosa již od roku 2008. Prvními vítězi se stali Eliška Lhotská a Lukáš Tomík. Postupně se kromě železnobrodské střední uměleckoprůmyslové školy sklářské do organizace soutěže zapojily i Technická univerzita, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Česká sklářská společnost. A stoupal i zájem mezi studenty. Slavnostní vyhlášení nejlepších návrhů se postupně přesunulo do centra Prahy do FlagshipStore Preciosa v centru Prahy, kde jsou realizovaná díla finalistů vystavena. V letošním roce, který Organizace spojených národů vyhlásila Mezinárodním rokem skla, budou nejlepší návrhy vystaveny na Designbloku.

Renomé soutěže zároveň přesáhlo hranice České republiky a v současnosti se do soutěže každoročně hlásí i mladí a talentovaní designéři z Polska a Slovenska. Deset superfinalistů a autorů nejlepších soutěžních návrhů loňského ročníku zase prezentovalo své modely na prestižní mezinárodní módní přehlídce Mercedes-Benz Prague Fashion Week.

Kromě možnosti prezentace vítězných návrhů na podzimním Designbloku má soutěž pro účastníky i ryze praktické benefity. Je to možnost navštívit mezinárodní přehlídku designu v italském Miláně, publicita, finanční odměna pro vítěze. Někteří vítězové předchozích ročníků získali možnost spolupráce s Preciosa Lighting jako designéři světelných objektů, a podílejí se tak na vzniku instalací pro mezinárodní komerční nebo rezidenční projekty.

„Pro mladé designéry je soutěž Master of Crystal obrovskou příležitostí ukázat a realizovat své nápady. Přestože jsem v době účasti již měla nějakou profesní zkušenost, právě vítězství v soutěži Master of Crystal mě, podobně jako další úspěšné soutěžící, posunulo do nejvyšších sfér světa designu a nastartovalo mou kariéru,“ říká designérka Tereza Drobná vítězka z roku 2017, která v Preciosa Lighting pracuje dodnes.

Jan Huk