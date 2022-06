Že neměl vyvinutý sací reflex, zjistila maminka až po 14 dnech, kdy nepřibýval na váze a museli tedy navštívit lékaře. Do svých čtyř let prodělal devět zápalů plic, a aby toho nebylo málo, přidala se v sedmi měsících také epilepsie. Kromě pohybového omezení má také vadu řeči a alergii na pyly a potraviny.

Lukáš je však bojovník stejně jako jeho maminka Petra, která pro něj dělá maximum. „Pravidelně navštěvujeme neurologii, ortopedii, fyzioterapii, Syn prodělal operaci nohou, a také navštěvuje očního lékaře, protože by měl nosit brýle,“ doplňuje maminka.

Intenzivní rehabilitaci absolvovali, když bylo chlapci šest let a ukázalo se, že to je cesta, která mu pomůže zlepšit jeho stav. Terapeuti i maminka díky těmto intenzivním rehabilitacím pozorují v jeho zdravotním stavu pokroky. Jsou to možná malé, ale velmi důležité a významné krůčky.

Lukáš pravidelně navštěvuje intenzivní rehabilitace v Rehabilitačním centru Sarema Liberec. Tyto rehabilitace však, bohužel, přestože přináší zlepšení zdravotního stavu, nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Proto vznikla veřejná sbírka, kterou můžete podpořit na tomto odkazu: https://www.donio.cz/pravidelnou-rehabilitaci-posunme-lukase-do-choditka.

Vybrané finanční prostředky budou využity na uhrazení dalších kol intenzivních neurorehabilitací, které pomohou Lukášovi třeba i v chůzi v chodítku a alespoň k částečné samostatnosti. Děkujeme.

Kristýna Dutková