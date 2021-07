Lukáš Vavrečka představí už ve středu 30. června od 18 hodin svoji poslední knihu Tesla Noir v Liberci ve Světě Jotunheim.

Obal knihy Tesla Noir od Lukáše Vavrečky. | Foto: Fantasy klub Liberec

Na co se můžete řešit? Křít bude Karolina Francová, následovat bude beseda s autorem, setkání libereckých fantastů, autogramiáda. Tesla Noir je Thriller z alternativní historie plné Teslových vynálezů. Píše se rok 1936. Ulicemi New Yorku se míhají světla elektromobilů a vysoko nad úrovní vozovky sviští vlaky nadzemní magnetické dráhy. Na střechách hučí transformátory a plazmové kanály zásobují město energií.Mladý reportér Jamie Collins je proti své vůli zatažen do vyšetřování, které začíná v hotelovém pokoji číslo 3327.