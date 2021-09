Pro své festivalové vystoupení Smetanovo trio připravilo program složený z trojice skladeb od klasicistního období až po hudbu 20. století. Jejich společným jmenovatelem je, že vznikla v raných tvůrčích období všech tří skladatelů – Beethovena, Dvořáka i Šostakoviče. Převratné a velmi úspěšné třetí Beethovenovo trio c moll doplní rané, ještě romatnicky laděné první trio Šostakoviče.

Přes nepřízeň pandemické situace natočilo trio v roce 2020 CD k výročí Ludwiga van Beethovena, které okamžitě přitáhlo pozornost domácích a světových médií. BBC Music Magazine nahrávku vybralo jako CD měsíce prosince 2020 (Choice of the month – December 2020). Smetanovo trio hraje aktuálně ve složení Jitka Čechová – klavír, Jan Talich – housle a Jan Páleníček – violoncello, a i v tomto složení se představí na festivalovém koncertu v Lomnici nad Popelkou.

Smetanovo trio je pravidelným hostem významných koncertních pódií doma i v zahraničí. Spolupracuje s předními dirigenty a s domácími i zahraničními orchestry. Jen v posledních letech soubor absolvoval zájezdy do Velké Británie, Itálie, Německa, Rumunska, Španělska, Švýcarska, Itálie, Jižní Ameriky a také turné po USA a Kanadě.

Soubor založil v roce 1934 legendární český klavírista Josef Páleníček. Smetanovo trio patří k nejprestižnějším českým souborům a jeho členové se odkazují ke svým předchůdcům i dalším významným osobnostem komorní hudby 20. století. Jako tři významní sólisté dokazují, že základním předpokladem kvality souboru je výborná sólistická vybavenost hráčů. Proto ve svých programech často kombinují skladby pro klavírní trio se sólovými skladbami, jak to odpovídá původní slavné tradici této komorní formace.

V úterý 14. září zavítá 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica poprvé do Lomnice nad Popelkou. Na tamním zámku vystoupí jeden z našich nejvýraznějších komorních souborů – Smetanovo trio.

