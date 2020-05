Není lehké vzít odpovědnost za životy desítek lidí. Ještě obtížnější je tuto povinnost plnit v době, kdy pandemie ohrožuje život váš, životy vaší rodiny a přátel.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Libor Běčák

Přesto řidičky a řidiči našich autobusů každý den plní svoji povinnost a snaží se s maximálním nasazením zajišťovat dopravní obslužnost v České republice. Je to spojení pragmatických pojmů a emocí, které nyní vyjadřují to, co všichni zaměstnanci skupiny BusLine dělají.