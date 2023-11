Liberečtí tanečníci skvěle reprezentovali na ME mládeže v Polsku

V polském Elblagu se ke konci října konalo Mistrovství Evropy do 21 let ve standardních tancích. V silné konkurenci bezmála padesáti párů se neztratili ani tanečníci z TK Koškovi z Liberce.

Jan Vlček a Petra Příplatová se na ME do 21 let protančili až do semifinále. | Foto: TK Koškovi Liberec

Liberecký pár Jan Vlček a Petra Příplatová se na evropském šampionátu probojoval až do semifinále a tímto skvělým umístěním tak potvrdil své stále stoupající kvality. Moc gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci.