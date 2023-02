O poznání spokojenější byla se svým výkonem jeho klubová parťačka Kateřina Dušková. Ta na 7,5 kilometru dlouhé trati zajela 15. nejlepší čas a nechala za sebou hned 47 závodnic. „Vůbec jsem nevěděla, co mám od závodu čekat i vzhledem k tomu, jak náročné jsou tratě tady v Sappadě. S umístěním jsem nakonec velmi spokojená. Podmínky byly ideální a měla jsem i dobře namazáno,“ hodnotila skvělý výsledek liberecká závodnice.

Nabitý běžecký program pokračoval závodem volnou technikou. Hellmich na 7,5 kilometrech bohužel nenavázal na své předsevzetí a v konečném pořadí mu náleželo 34. místo. Naopak famózně si vedla Dušková, jíž se podařilo na pěti kilometrech vybojovat 12. příčku a získat nejlepší český výsledek na distančních závodech na letošním EYOF.

Horská lokálka vozila textil, papír i poutníky za zázrakem

„Necítila jsem se před závodem úplně nejlíp, trať byla navíc velmi náročná. Abych pravdu řekla, tak jsem si ani moc nevěřila, ale nakonec z toho bylo krásné 12. místo. S tímto výsledek jsem moc spokojená,” libovala si pro svazový web.

Evropský olympijský festival mládeže se přehoupl do své druhé poloviny, na řadě tak byly sprinty. V kvalifikaci závodu klasickou technikou se blýskl 6. pozicí Jonáš Hellmich a mohl se těšit z jednoznačného postupu.

V hlavní části mu bohužel těsně unikly semifinálové bitvy, celkově se tak musel spokojit s 13. příčkou. Dnes se mi jelo asi nejlíp ze všech dosavadních závodů. „Po výsledku z kvalifikace jsem si věřil na kvalitní výsledek a chtěl jsem nakouknout do finále, věřil jsem, že na to mám. Ve čtvrtfinále jsem jel na dobré pozici, držel jsem se na třetím místě, ale v zatáčce ve sjezdu jsem sebou sekl na zem, což mě dost naštvalo. Snažil jsem se ještě zabojovat, abych postoupil na čas, ale pád mě stál hodně vteřin a bohužel to nedopadlo,“ smutnil.

Rytmus nabízí transitní program pro studenty v Libereckém kraji

Taktéž Kateřina Dušková se mohla těšit z pohodlného postupu, když v kvalifikaci předvedla 15. nejlepší čas. Stejně jako její týmový kolega ovšem nepřekonala čtvrtfinálové nástrahy a skončila 19.

Česká výprava si to nejlepší nechala na samotný závěr. Evropský olympijský festival mládeže zakončil závod smíšených družstev, který rozjížděl liberecký Hellmich. Štafetu předal na třetí příčce, zbylá trojice běžců na něj navázala a Česko se mohlo radovat z bronzové medaile! „Kluci za to hodně vzali a bylo náročné se jich udržet. Nakonec se mi to povedlo a v posledním kopci jsem dokázal vystupňovat své tempo. Najednou jsem se podíval kolem sebe a byl jsem na třetím místě. V ten moment jsem si říkal cože? Co tady dělám?“ líčil nevěřícně.

A jak úspěšné vystoupení hodnotí osobní trenér Zbyněk Valoušek?

“Sledovat závody a držet palce jsem mohl letos jen na dálku. S výsledky našich závodníků jsem velice spokojený. Katce se povedly všechny individuální starty. V prvním závodě perfektně rozvrhla síly a vybojovala umístění v nejlepší 20. Pětku zvládla ještě o kus lépe a dojela si pro super 12. místo. Jonáš Hellmich již před začátkem závodu avizoval, že se mu líbí trať sprintu a jeho pocit se nemýlil. Vybojoval parádní 7. místo v kvalifikaci a celkově parádní 13. místo. Nejlepší si pošetřil na závěr, když s kolegy vybojoval 3. místo ve štafetě. Věřím, že oba závodníci získali cenné mezinárodní zkušenosti a spoustu hezkých zážitků.”

Autor textu: Michal Hladký