Z rukou prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřího Horeckého dnes ocenění slavnostně převzal ředitel libereckého domova Miloslav Klíma společně s regionálním ředitelem společnosti SeneCura Ivanem Černovským.

Během necelých dvou let fungování se SeniorCentru Liberec podařilo získat čtyřhvězdičkové ocenění za kvalitní a speciální péči o své klienty. „Udělení certifikace je pro náš domov velkým oceněním práce zaměstnanců, kteří zejména v této náročné době aktivně a s ohromným nasazením pečují o naše klienty. Každý den usilujeme o zvyšování kvality poskytované péče a služeb a udělení certifikátu Značka kvality je pro nás významným hnacím motorem v naší práci,“ uvedl Miloslav Klíma, ředitel SeniorCentra Liberec.

Domov v Liberci je tak po SeniorCentru v Chrudimi, Šanově, Terezíně a pražské Klamovce již pátým sociálním zařízením společnosti SeneCura, které vlastní důležité potvrzení kvality péče.

Zdroj: 4JANBěhem certifikace se hodnotily všechny klíčové aspekty poskytování sociálních služeb jako je ubytování, strava, kultura a volný čas, péče a partnerství, a to z úhlu pohledu klientů domova. Mezi příklady dobré praxe, které certifikátoři v libereckém SeniorCentru vyzdvihli, byly zejména speciální programy pro klienty: „Pořádáme například večeři při svíčkách, kdy má klient možnost pozvat do domova své blízké na slavnostní večeři v atmosféře luxusní restaurace s obsluhou a několikachodovým menu. Může je tak pohostit a zažít opět ten krásný pocit rodinné večeře s rolí hostitele. Roční přání zase nabízí každému klientovi jednou ročně vyslovit svou tužbu, ať už je to maličkost pro radost, návštěva rodného města nebo třeba zážitek v podobě kulturní či společenské události,“ vysvětluje ředitel domova Mgr. Miloslav Klíma.

A co na ocenění Značka kvality říkají samotní klienti libereckého SeniorCentra? „V domově jsem od jeho otevření a jsem tu velmi spokojený. Je tu krásná zahrada, na kterou se chodím procházet nebo posedět s přáteli z domova. Každý den máme pestré volnočasové činnosti, kterých se rád účastním. Těší mě, že díky certifikaci se na pátém patře otevřela dílna, ve které je šicí stroj, keramická pec, pracovní listy, křížovky a spousta materiálu k vyrábění. Je pro mě čest bydlet v takto oceněném domově, naše SeniorCentrum získalo certifikaci zaslouženě díky práci všech zaměstnanců,“ pochvaluje si svůj život v libereckém domově klient Bohuslav Beneš.

Značka kvality v sociálních službách se uděluje od roku 2011, a to vždy na tři roky, následně jej musí oceněné zařízení obhájit. „Tato certifikace je především zpětná vazba pro uživatele, tedy klienty domova a jejich rodiny. Konkrétnímu zařízení pak pomáhá najít cestu k dalšímu zlepšování služeb a v neposlední řadě je ocenění vodítkem pro rodiny, které hledají místo pro svého příbuzného,“ uvedl Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Podle něj jde skutečně o hloubkovou kontrolu kvality poskytovaných sociálních služeb.

Jana Barčáková