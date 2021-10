Liberecký bytový komplex Masaryčka dosáhl hattricku v odborných soutěžích

Obytný soubor viladomů nesoucí oficiální název Rezidence Park Masarykova v Liberci, který společnost SYNER dokončila v loňském roce, si na své konto po úspěších v soutěžích Stavba roku a Best of Realty nově připsal již třetí odborné ocenění a to Cenu Inženýrské komory 2020.

Ocenění pro Masaryčku. | Foto: Syner