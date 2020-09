V souvislosti s koronavirovou krizí trávila většina Čechů svou dovolenou v tuzemsku. Rozjela se celá řada propagačních kampaní a pozadu nezůstal ani Liberecký kraj. Jeho krásy se tak objevily na televizních obrazovkách, na webech výletujících bloggerů a na sociálních sítích cestujících influencerů.

V druhé půli prázdnin se na poznávací výlety vydaly hned tři skupinky holandských bloggerů. Yvonne van der Laan se zaměřila primárně na cestování se svými dětmi. | Foto: archiv

Na začátku července do kraje zavítal herec a moderátor Petr Rychlý se svým pořadem Loskuták na výletě v produkci TV Nova. Diváky pozval k návštěvám hradů, zámků, zdejších přírodních krás i regionálních výrobců. Olympionici Eva Samková s Tomášem Krausem se zase na kraj podívali okem sportovců. Návštěvou zdejší region poctili též influenceři Kubajszcom, Petra Tylšová a Travel with blondie. Ti poznali to nejlepší z Jizerských a Lužických hor a se svými zážitky se podělili na Instagramu a Facebooku.