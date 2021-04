Práce na mezinárodních projektech s cílem zlepšení jazykových kompetencí žáků a jejich ICT dovedností se stala trvalou součástí práce učitelů v naší škole. Tyto aktivity neustaly ani v době pandemie a plošného uzavření škol.

Po celé první pololetí školního roku 2020/2021 pracovali žáci sedmého ročníku na eTwinningovém projektu s názvem Friends4ever spolu s kamarády z partnerské školy z rumunského města Ramnicu Valcea. Tento projekt byl zaměřen na vyprávění příběhů a seznámení s významnými osobnostmi české a rumunské literatury.

Naši žáci a se pomocí ICT nástrojů naučili vytvářet elektronické knihy a komiksy, seznámili se s vánočními tradicemi obou zemí a vyměnili si zkušenosti s distanční výukou. Každý měsíc se účastnili videokonference, kde měli možnost hovořit na projektová témata a hrát různé jazykové hry s kamarády z Rumunska. Práce na tomto projektu přinesla žákům možnost komunikace, zlepšení jazykových a ICT kompetencí a obohacení online výuky o mezinárodní rozměr.

Naše škola se eTwinningovými projekty zabývá již několik let, a za dva z nich, Sports4everyone a Communication through fables, jsme již v minulosti obdrželi Národní cenu Label. Jsme hrdí na to, že jsme se letos stali jednou z pěti základních škol v České republice, která toto prestižní ocenění eTwinningová škola roku 2021/2022 získala.

Zuzana Jedličková, ZŠ Broumovská